Le dollar stable avant la publication d'un rapport sur l'emploi américain

Le dollar se stabilise face à l'euro vendredi, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de données très attendues sur l'emploi aux Etats-Unis en septembre, qui pourraient orienter la politique monétaire de la Fed.

Vers 09H25 GMT (11H25 à Paris), le dollar était quasiment stable, gagnant quelque 0,002% à 1,0550 dollar pour un euro, et perdant quelque 0,07% face à la livre à 1,2201 dollar pour une livre.

Tous les regards sont tournés vers les données sur l'emploi aux Etats-Unis en septembre, attendues dans la journée de vendredi, et qui pourraient être "déterminantes", affirme Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

"Un chiffre fort fera probablement pencher la balance vers une nouvelle hausse des taux avant la fin de l'année, auquel cas le billet vert se renforcera probablement encore par rapport aux autres principales devises", explique-t-il.

A contrario, "un signe clair de ralentissement du marché du travail américain forcerait probablement la Fed" (Réserve fédérale américaine) à rester sur pause dans sa hausse des taux, "un scénario qui pourrait conduire à une faiblesse du dollar", poursuit l'analyste.

Le rapport sur l'emploi est d'autant plus attendu, que la présidente de la Fed de San Francisco Mary Daly a déclaré jeudi, lors d'un événement organisé par l'Economic Club de New York, que si le marché du travail continue de ralentir et que l'inflation se rapproche de l'objectif de l'institution, la Fed pourrait maintenir ses taux et laisser les effets de la politique monétaire continuer à agir, selon la presse financière.

"Après la hausse du dollar de ces dernières semaines, le marché des changes pourrait réagir de manière plus sensible" à un ralentissement du marché du travail qu'au scenario inverse, selon You-Na Park-Heger, analyste de Commerzbank.

Ailleurs, la Banque centrale indienne a de nouveau maintenu son taux directeur inchangé à 6,5% vendredi, malgré une nouvelle hausse de l'inflation et les craintes du gouvernement concernant l'impact de prix à la consommation élevés sur le budget des ménages.

La devise du pays le plus peuplé au monde restait stable, affichant une petite progression de quelque 0,01%, à 83,2487 roupies pour un dollar.

Elle reste à des niveaux très proches de son plus bas historique atteint le 20 octobre 2022, sous la pression du dollar américain et des taux d'intérêts élevés aux Etats-Unis.

