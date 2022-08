Le dollar stable avant l'inflation américaine

Le dollar restait stable mercredi à quelques heures de la publication de l'inflation américaine pour juillet, indicateur qui pourrait influencer la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) pour les mois à venir.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro grappillait 0,08% à 1,0221 dollar.

"La volatilité du marché s'apaise avant la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI)", commente Han Tan, analyste chez Exinity.

Les chiffres attendus pourraient montrer une modération au moins partielle, après un pic en 40 ans en juin à 9,1%.

"Les marchés sont bien conscients qu'une inflation à un record en des décennies reste l'ennemi numéro un de la Fed, au point que ses dirigeants sont prêts à plomber la croissance pour lutter contre elle", ajoute M. Tan.

Et l'appréhension des investisseurs "est compréhensible vu que les publications sur l'inflation ont généré depuis un an certaines des séances les plus volatiles", complète Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.

Les données ont en effet surpris les économistes par leur vigueur à plusieurs reprises, entraînant un bond du dollar.

En effet, une inflation "plus forte que prévu mettrait la pression à la Réserve fédérale pour qu'elle adopte des hausses de taux plus agressives en septembre, ce qui profiterait au dollar", estiment les analystes de Sucden.

Par ailleurs, la situation du marché de l'énergie en Europe continue de peser sur les devises du Vieux Continent.

"Les prix de l'énergie se sont stabilisés" ces dernières semaines "mais ils restent à des niveaux élevés inquiétants, et ont le potentiel de repartir en hausse" si la Russie décide de limiter encore ses exportations, prévient Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

-----------------------------------