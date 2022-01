Le dollar stable après les minutes de la Fed

Le dollar se stabilisait jeudi face à l'euro, les investisseurs digérant les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a indiqué vouloir durcir sa politique monétaire plus vite que prévu.

Vers 10H35 GMT (11H35 à Paris), le billet vert évoluait à peine face à la monnaie unique européenne (-0,01%) à 1,1315 dollar pour un euro.

"La plupart des participants ont noté qu'(...)il pourrait devenir justifié d'augmenter les taux directeurs plus tôt ou à un rythme plus rapide que ce (qu'ils) avaient prévu auparavant", indiquent les minutes de la réunion de la Fed des 14 et 15 décembre publiées mercredi soir.

"Cela confirme ce que de nombreuses personnes pensaient: il y a un consensus des membres de la Fed sur le fait qu'il faut normaliser la politique monétaire aussi vite que la situation le permet", a commenté Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Le mouvement du billet vert restait cependant relativement limité, note Guillaume Dejean, analyste chez Western Union: "Cela tend à conforter la thèse que la valeur actuelle du dollar intègre déjà" un durcissement de la politique de la Fed, estime-t-il.

Cette perspective pesait sur les devises considérées comme à risque: la livre cédait 0,17% à 1,3533 dollar, et 0,20% face à la devise européenne à 83,62 pence pour un euro.

Les cryptomonnaies perdaient également du terrain: le bitcoin abandonnait 1,8% à 42.810 dollars au lendemain de pertes déjà marquées, atteignant un plus bas depuis un mois.

Les investisseurs prendront également connaissance vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain, qui leur permettra de juger si la Fed s'approche de son objectif de plein emploi.

