Le dollar sort renforcé d'un bond de l'inflation américaine en juin

Déjà bien orienté en début de journée, le dollar a accentué ses gains par rapport à la monnaie unique européenne à la publication par le département du Travail américain d'une inflation plus élevée que prévue, la plus forte en 13 ans.

Vers 13H25 GMT (15H25 à Paris), l'euro perdait 0,50% face au billet vert, à 1,1801 dollar pour un euro.

Les prix à la consommation ont continué de grimper en juin aux Etats-Unis, et ont connu leur plus forte hausse depuis 2008, tant sur un mois que sur un an, selon l'indice CPI publié mardi par le département du Travail.

L'inflation s'est ainsi accélérée, et a atteint 5,4% par rapport au mois de juin 2020, et 0,9% par rapport à mai. C'est également bien plus qu'attendu puisque les analystes tablaient sur un ralentissement de l'inflation sur un mois, à 0,5% contre 0,6% en mai.

Une accélération de l'inflation - qui dépasse désormais largement les 2% sur un an, cible de la Réserve fédérale (Fed) - pousse les cambistes à se demander si l'institution ne va pas réagir pour empêcher les prix de trop grimper, ce qui rendrait le dollar plus attractif.

Les cambistes "se préparent à des hausses de taux potentiellement plus précoces et plus agressives de la part de la Fed", a réagi Matt Weller, analyste de Forex.com.

"Tant que les effets de rebond ne se seront pas estompés et que les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement n'auront pas été résolus, il sera difficile d'évaluer vraiment la tendance à long terme de l'inflation", a tempéré Hinesh Patel, de Quilter Investors.

La Fed elle-même martèle qu'il est trop tôt pour resserrer sa politique monétaire, estimant que ce phénomène inflationniste sera transitoire.

Du côté des cryptomonnaies, le très volatil bitcoin pâtissait du regain de vigueur du dollar et basculait dans le rouge, cédant 0,95% à 32.536 dollars.

