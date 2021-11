Le dollar solide face à un euro sous pression avec la résurgence du Covid-19

Le dollar américain conservait lundi ses gains de la semaine passée face à la monnaie unique européenne, soutenu par le risque économique que fait peser la résurgence du Covid-19 sur le Vieux continent.

Le dollar gagnait 0,05% face à l'euro vers 10H15 GMT (11H15 à Paris) à 1,1284 dollar, non loin du sommet en un an et demi atteint vendredi à 1,1250 dollar.

Il s'est apprécié de 1,35% face à l'euro au cours de la semaine dernière.

Le billet vert "continue de bénéficier de l'environnement négatif en dehors des États-Unis", commente Lee Hardman, analyste de MUFG, citant l'Autriche en exemple.

L'Autriche est officiellement confinée depuis minuit lundi face au regain du virus, premier retour de ce type de mesure dans l'Union européenne.

Les magasins non essentiels, restaurants, salles de concert et cinémas sont fermés, ce qui "aura un impact négatif évident sur l'activité économique à court terme", ajoute M. Hardman.

Le nombre de contaminations grimpe aussi ailleurs en Europe, redevenue l'épicentre de l'épidémie de Covid-19.

La différence d'approche entre la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed) était également de nature à soutenir le dollar.

D'un côté la présidente de la BCE Christine Lagarde a répété vendredi qu'elle estimait que les pressions inflationnistes allaient reculer au fil du temps, éloignant ainsi la perspective d'un changement de politique monétaire.

De l'autre l'un des gouverneurs de la Fed Christopher Waller a estimé le même jour que l'institution devrait accélérer la réduction de ses achats d'actifs amorcée ce mois-ci, l'inflation se révélant plus forte et durable que prévu et le marché de l'emploi se redressant rapidement dans le pays.

