Le dollar seul au monde, porté par une économie qui refuse de ployer

Le dollar a enregistré jeudi des sommets de plusieurs mois face à des devises majeures, soutenu par l'économie américaine, dont la santé rend crédible un nouveau resserrement de la Réserve fédérale (Fed), quand la Banque centrale européenne (BCE) a jeté l'éponge.

Vers 20H25 GMT, le billet vert gagnait 0,78% face à la monnaie unique, à 1,0646 dollar pour un euro. Plus tôt, la devise commune à 20 pays européens avait reculé jusqu'à 1,0632 dollar, une première en près de six mois.

La livre sterling est, elle, passée sous 1,24 dollar pour la première fois depuis trois mois, à 1,2397 dollar. A 20H25 GMT, elle abandonnait 0,62%, à 1,2412 dollar.

L'euro n'a en rien bénéficié du relèvement d'un quart de point du taux directeur de la BCE, à 4,00% pour rémunérer les liquidités déposées chez elle par les banques de la zone.

Les cambistes ont, en effet, prêté davantage attention aux déclarations du conseil des gouverneurs, lequel a estimé que les taux ont désormais "atteint un niveau qui, s'il est maintenu suffisamment longtemps, contribuera de façon substantielle au retour de l'inflation à son objectif", soit 2% par an.

Même si la présidente de la BCE, Christine Lagarde, n'a pas formellement écarté une nouvelle hausse, "la barre est haute", selon les analystes de Pantheon Macroeconomics, pour qui le cycle de resserrement est vraisemblablement terminé.

"Dans le même temps, jour après jour, les données économiques aux Etats-Unis continuent de défier les attentes", relève Adam Button, de ForexLive.

Jeudi, les ventes de détail sont ainsi ressorties nettement au-dessus des attentes, en hausse de 0,6% en août sur un mois, contre 0,1% attendu.

"Si un pays est susceptible de poursuivre ses hausses de taux jusqu'en 2024, ce sont les Etats-Unis", juge l'analyste, la situation économique se dégradant inexorablement au Royaume-Uni et en Europe continentale.

En outre, les opérateurs repoussent progressivement la perspective de baisses de taux l'an prochain. Ils accordent ainsi une probabilité de 62% à un premier abaissement en juin seulement.

Adam Button n'exclut pas de voir l'euro retomber à la parité avec le dollar, ce qui ne s'est plus produit depuis dix mois.

"Il y a déjà une divergence de trajectoires économiques", dit-il, "et la météo va se mettre à jouer en plus", avec l'arrivée de l'hiver et l'incertitude sur la sécurité énergétique de l'Europe.

