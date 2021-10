Le dollar se stabilise face à l'euro, la livre turque dévisse

Le dollar se stabilisait jeudi face à l'euro, après un indicateur américain de l'emploi positif qui a stoppé le recul du billet vert, tandis que la livre turque continuait à dévisser.

Vers 18H30 GMT, l'euro perdait 0,03% à 1,1590 dollar pour un euro. Plus tôt en matinée, la devise européenne avait au contraire pris 0,20% à 1,1617 dollar pour un euro, s'éloignant de son plus bas depuis près de quinze mois atteint mardi à 1,1524 dollar.

Les investisseurs ont changé leur fusil d'épaule après la publication par le département américain du Travail de demandes hebdomadaires d'allocations chômage plus faibles que prévu et au plus bas depuis le déclenchement de l'épidémie. "Les inscriptions au chômage ont aidé à ralentir la chute du dollar", a résumé Joe Manimbo de Western Union.

Celles-ci sont repassées sous la barre des 300.000 pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire.

Depuis début septembre, l'euro s'est affaibli de 1,6% face au dollar alors que l'inflation élevée se prolonge aux Etats-Unis et que la Banque centrale américaine (Fed) se prépare à réduire progressivement son soutien monétaire, probablement dès le mois prochain, ce qui favorise le billet vert.

Mais au cours des deux dernières séances, le dollar s'est replié quand paradoxalement ces nouvelles concernant l'évolution des prix et la Fed se sont confirmées: l'inflation américaine a atteint 5,4% sur un an, un sommet en plus d'une décennie tandis que la Fed, dans le compte-rendu de sa dernière réunion, a programmé de réduire ses injections de liquidités dès le mois prochain ou à la mi-décembre.

Le récent repli du dollar serait donc dû à "une réaction de type +acheter la rumeur, vendre l'information+", a commenté Lukman Otunuga, analyste chez FXTM. Les cambistes achetent du dollar sur la rumeur d'une réduction du soutien de la Fed et le vendent quand ce projet se matérialise.

Pour sa part, la livre turque a atteint un nouveau plus bas historique, à 9,19 livres pour un dollar en chute de 1,12%.

Confrontée à une inflation galopante de plus de 19%, une des plus élevées au monde, le président turc Recep Tayyip Erdogan défend une politique monétaire de baisse des taux, à rebours du consensus économique.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, il a limogé trois membres du comité monétaire de sa banque centrale, dont le seul à avoir voté contre la baisse du taux directeur en septembre, selon la presse.

"Cela montre la forte influence du président sur la politique monétaire turque et le manque d'indépendance de la Banque centrale", commente M. Hardman, qui ajoute: "Le doute va encore augmenter chez les investisseurs sur la capacité, et la volonté, de la Turquie pour lutter contre l'inflation".

------------------------------------