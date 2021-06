Le dollar se stabilise face à l'euro, la livre britannique modère son recul

Le dollar s'est un peu raffermi mardi face à l'euro en attendant des données américaines sur l'inflation mais aussi face à la livre britannique qui a perdu du terrain souffrant du nombre en hausse de cas de Covid-19 au Royaume-Uni.

Vers 15H00 GMT, le billet vert se stabilisait à 1,2180 dollar pour un euro en hausse de 0,08%, contre 1,2190 dollar la veille.

Du fait de cette remontée, la livre, qui reculait de 0,28% face au dollar en matinée, ne perdait plus que 0,14% à 1,4163 dollar pour une livre, contre 1,4144 plus tôt en séance. Face à l'euro, la monnaie britannique, se stabilisait, en repli de seulement 0,04% à 89,64 pence, après avoir perdu 0,14% en début de séance à Londres.

Après un long et strict confinement hivernal, le Royaume-Uni a connu une amélioration sanitaire qui lui a permis d'alléger les restrictions, mais il est actuellement confronté à une hausse du nombre des cas, largement imputée à la propagation du variant Delta, d'abord apparu en Inde.

Le nombre de cas positifs a atteint 5.683 personnes lundi, très loin des sommets atteints en début d'année mais en nette hausse, et la pression augmente sur le Premier ministre Boris Johnson pour qu'il ralentisse le déconfinement, pour l'instant prévu le 21 juin.

Ce possible report "suscite l'incertitude sur les marchés et entraîne la faiblesse de la livre", a commenté Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades. En début d'année, la campagne de vaccination plus rapide au Royaume-Uni qu'en Europe continentale avait participé à la vigueur de la livre.

"Le dollar s'est raffermi" avant des données importantes aux Etats-Unis et la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, soulignait Joe Manimbo de Western Union.

Aux Etats-Unis, les cambistes prendront connaissance jeudi de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour mai, un indicateur important avant une réunion monétaire de la Réserve fédérale (Fed) la semaine d'après.

Vendredi, l'université du Michigan livrera son estimation préliminaire pour la confiance des consommateurs en juin.

Le bitcoin perdait 4,81% à 32.800 dollars après avoir sombré plus tôt à autour de 31.000 dollars, dans le sillage de l'action du FBI qui a su récupérer la rançon libellée dans la cryptomonnaie réputée intraçable versée par l'opérateur de l'oléoduc piraté Colonial Pipeline.

