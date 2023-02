Le dollar se stabilise après un plus haut en un mois et demi

Un marché boursier en recul et des rendements obligataires en hausse ont fait grimper le dollar à un plus haut niveau en un mois et demi vendredi avant de se stabiliser sur des prises de profits.

Vers 19H20 GMT, le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes devises, se stabilisait à 103,93 points (+0,07%) après avoir gagné 0,57% à 104,45 points, en matinée soit un sommet depuis début janvier.

La monnaie américaine a passé temporairement le seuil symbolique de 135 yens avant de se replier à 134,16 yens.

L'euro, en repli face au billet vert en début de séance à 1,0645 dollars, un niveau plus vu depuis un mois et demi, a finalement repris de la vigueur à 1,0690 dollar (+0,15%) à la veille d'un week-end prolongé aux Etats-Unis.

Les marchés seront fermés lundi pour observer le jour férié du President's Day.

"Des actions plus faibles et des rendements de bons du Trésor au plus haut depuis des mois ont maintenu le dollar en vogue lui permettant d'atteindre un sommet depuis six semaines", a noté Joe Manimbo de Convera.

"L'appréciation du dollar a été relancée depuis que l'économie américaine a montré une croissance de l'emploi époustouflante, un refroidissement de l'inflation, quoique toujours trop élevée, et de solides dépenses de consommation", a ajouté l'analyste.

L'indice des prix de gros (PPI), publié jeudi, a rebondi aux Etats-Unis en janvier de 0,7% contre 0,4% prévu par les analystes.

De quoi alimenter l'idée que l'envolée des prix ralentit un peu moins vite que prévu Outre-Atlantique.

"Le désinflation cale et le marché du travail reste tendu, et des signes récents de vigueur économique rendent plus probable que la Fed monte ses taux à un sommet plus élevé que prévu", explique Philip Maldia Madsen, analyste chez Nordea.

"Les responsables de la Fed ont souligné qu'il y avait plus à faire pour faire ployer l'inflation", ont noté les analystes d'UBS après plusieurs déclarations de membres de l'institution ces derniers jours.

Une gouverneure de la banque centrale, Elizabeth Bowman, a averti vendredi que la Fed "devra continuer à relever les taux jusqu'à ce qu'on voie beaucoup plus de progrès" dans la baisse de l'inflation.

----------------------------------

19H20 GMT 22H00 GMT