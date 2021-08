Le dollar se ressaisit un peu après les prix de gros américains, la livre fléchit

Le dollar se reprenait un peu jeudi face à l'euro après la publication d'une hausse record sur un an des prix de gros des biens et services aux États-Unis en juillet, tandis que la livre accusait le coup après la publication du PIB britannique plus tôt dans la journée.

Vers 18H45 GMT (16H55 à Paris), le billet vert s'appréciait de 0,05% face à la devise européenne, à 1,1733 dollar.

Le dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, montait de 0,10%.

"Le dollar se reprend après les ventes d'hier (mercredi), la hausse plus forte que prévu de l'indice PPI ayant contribué à l'éloigner des plus bas de la journée", a expliqué Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

L'indice américain des prix à la production, publié jeudi par le département du Travail, a fait état d'une hausse des prix des produits fabriqués et services fournis aux États-Unis de 1% en juillet sur un mois, deux fois plus élevée que celle qui était attendue par les analystes (0,5%).

Par rapport à juillet 2020, la hausse des prix de vente est de 7,8%, un record depuis que les données sur un an ont commencé à être calculées en novembre 2010.

C'est une autre donnée sur l'inflation, l'indice CPI publié aussi par le département du Travail, qui avait entraîné mercredi le dollar vers le bas.

"Cette divergence (...) brouille un peu plus les cartes en ce qui concerne le scénario" qu'adoptera la banque centrale américaine (Fed), a repris M. Hewson.

La livre sterling, qui se maintenait à flot en début de journée, fléchissait face aux principales monnaies à mesure que les cambistes digéraient les chiffres de l'économie britannique publiés jeudi par le Bureau national de statistiques (ONS).

Si l'économie britannique est repartie de l'avant au deuxième trimestre, avec un rebond de 4,8% du PIB grâce à la levée des restrictions sanitaires, des risques persistent avec notamment la poussée du variant Delta.

La devise britannique lâchait 0,41% face à l'euro, à 85,01 pence, et 0,48% face au dollar, à 1,3801 dollar.

