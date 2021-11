Le dollar se reprend, réveillé par le patron de la Fed

Après s'être d'abord replié mardi, le dollar a retrouvé de l'élan à l'écoute du président de Fed qui a évoqué une inflation partie pour durer et donc susceptible de justifier un resserrement de la politique monétaire américaine.

Peu avant 17H20 GMT (18H20 à Paris), le billet vert gagnait 0,05% face à l'euro, à 1,1285 dollar pour un euro, alors qu'il naviguait tout près des 1,14 dollar juste avant la prise de parole de Jerome Powell.

Le billet vert refaisait également une partie de son retard de la journée face à la devise japonaise, ne perdant plus que 0,28% à 113,21 yens pour un dollar, et 0,15% au franc suisse, à 92,19 centimes suisses pour un dollar.

Après avoir martelé pendant des mois que la hausse des prix ne devrait pas durer et qu'elle était due à des facteurs transitoires liés à la reprise, M. Powell a estimé mardi que "le moment était probablement venu de ne plus utiliser ce mot", et que "les risques d'une inflation plus persistante s'étaient accrus".

Cette inflation pourrait justifier d'accélérer le rythme de réduction des achats d'actifs, a reconnu Jerome Powell.

C'est cette perspective qui soutient le dollar depuis plusieurs mois - le billet vert s'est apprécié de plus de 8,5% depuis fin mai face à la devise européenne - et que les cambistes avaient remis quelque peu en question vendredi et encore mardi avec l'apparition du nouveau variant du coronavirus responsable du Covid-19.

La prochaine réunion de la Fed est prévue les 14 et 15 décembre, "nous aurons alors de plus amples données et nous en saurons plus sur le nouveau variant" Omicron, a également souligné M. Powell.

Par ailleurs, le taux d'inflation dans la zone euro a atteint un niveau record en novembre, à 4,9% sur un an, a indiqué Eurostat, au-delà des prévisions des analystes.

Cette donnée n'a cependant provoqué aucun remous sur le marché des changes.

