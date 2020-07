Le dollar se reprend face à l'euro au lendemain de la Fed

Le dollar reprenait des couleurs jeudi face à l'euro, au lendemain d'un plus bas en près de deux ans et de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) de maintenir ses taux directeurs inchangés.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro perdait 0,45% face au billet vert, à 1,1739 dollar.

Aux alentours de 18H40 GMT la veille, la monnaie unique européenne avait touché un pic à 1,1806 dollar, au plus haut depuis septembre 2018.

Sans surprise, la Fed a annoncé mercredi qu'elle maintenait ses taux dans une fourchette de 0% à 0,25%. Cette décision a été prise à l'unanimité et les taux resteront à ce niveau tant que l'économie ne sera pas pleinement remise du choc provoqué par la pandémie de coronavirus, a annoncé la puissante institution.

La Réserve fédérale américaine "adopte une vue très prudente, voire inquiète, sur la poursuite de la reprise de l'activité" économique, a réagi Patrice Gautry, chef économiste à l'Union Bancaire Privée.

Si "le dollar américain affiche des gains par rapport aux principales monnaies" jeudi, "le billet vert est toujours confronté à de forts vents contraires", soutient Ricardo Evangelista, analyste d'ActivTrades.

La position de la Réserve fédérale des Etats-Unis "laisse penser qu'elle pourrait s'accommoder d'une inflation plus élevée, afin de stimuler l'économie, ce qui risque de peser encore un peu plus sur le dollar", a-t-il ajouté.

Le dollar index, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier d'autres devises, est tombé mercredi à un nouveau plus bas en deux ans.

Les cambistes ont également été attentifs jeudi aux chiffres de l'économie allemande: le pays a subi au deuxième trimestre 2020 un recul historique de 10,1% de son produit intérieur brut (PIB), conséquence des mesures de restriction mises en place pour limiter la propagation du coronavirus, selon l'Office fédéral des statistiques, Destatis.

L'ampleur du plongeon du PIB des Etats-Unis entre avril et juin est attendue plus tard dans la journée, au moment même où le nombre de morts liés au Covid-19 est au plus haut dans le pays.

