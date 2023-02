Le dollar se repose sur ses lauriers, nouvelle hausse des taux en Australie

Le dollar se stabilisait face à l'euro mardi après des gains marqués depuis l'emploi américain vendredi, tandis que le dollar australien montait dans le sillage d'un nouveau tour de vis de la banque centrale.

Vers 09H55 GMT (10H55 à Paris), le billet vert grappillait 0,07% à 1,0719 dollar pour un euro après être monté à 1,0697 dollar, un sommet depuis début janvier.

Le dollar, qui avait démarré l'année en baisse, est requinqué depuis vendredi et le rapport sur l'emploi américain, qui a fait état d'un marché du travail plus robuste que prévu, ouvrant la porte à plus de hausses de taux de la Réserve fédérale.

Les investisseurs attendront après la fin des échanges européens un discours du patron de la Fed Jerome Powell pour voir dans quelle mesure cet indicateur, publié deux jours après la dernière décision de la banque centrale, influencera son message.

La devise américaine a également profité de son statut de valeur refuge "dans un mouvement d'aversion au risque", avec des tensions sino-américaines exacerbées, commente OFX.

Le dollar australien se démarquait (+0,84% à 0,6941 dollar australien pour un dollar américain).

La Reserve Bank of Australia (RBA) a remonté ses taux de 0,25 point de pourcentage à 3,35%, soit leur plus haut niveau depuis octobre 2012.

"Nous nous attendons à une nouvelle hausse de 0,25 point en mars pour culminer à 3,85% en mai 2023", commente Felicity Emmett, analyste chez ANZ, qui juge cependant qu'il y a "des risques de hausses plus marquées que cela étant données les pressions inflationnistes persistantes".

09H55 GMT 22H00 GMT