Le dollar se replie un peu, séance calme pour Thanksgiving

Le dollar se repliait jeudi face à l'euro et aux principales monnaies après de nouveaux sommets en plusieurs mois la veille, lors d'une séance qui s'annonce calme avec un jour férié aux Etats-Unis pour la fête de Thanksgiving.

Vers 10H20 GMT (11H20 à Paris), le billet vert cédait 0,21% face à la monnaie unique européenne, à 1,1223 dollar pour un euro.

Il est monté la veille jusqu'à 1,1186 dollar pour la première fois depuis le 1er juillet 2020.

Le dollar a également atteint mercredi un plus haut en sept mois et demi face au franc suisse, en onze mois face à la livre sterling et en près de cinq ans par rapport au yen.

"Le dollar cède un peu de terrain (jeudi) mais sa dynamique haussière reste intacte", constate Neil Wilson, Markets.com.

Selon le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) publié mercredi, plusieurs membres ont envisagé une fin anticipée des achats d'actifs et d'une hausse des taux plus tôt que prévu si l'inflation restait élevée.

Une série d'indicateurs macroéconomiques américains mercredi - des inscriptions hebdomadaires au chômage au plus bas depuis 52 ans, une accélération des dépenses des ménages en octobre... - encourage de surcroît "les appels à un resserrement plus rapide de la politique monétaire", explique Michael Hewson, de CMC Markets.

Les investisseurs suivront par ailleurs jeudi le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) à la mi-journée.

L'institution ne donne, lui, pas le moindre signe d'inflexion monétaire, alors que le continent est en proie à une résurgence de la pandémie.

----------------------------------