Le dollar se replie un peu face à l'euro après la croissance américaine

Le dollar américain a reperdu un peu de terrain jeudi face à la monnaie unique européenne, au lendemain de commentaires prudents du patron de la Fed Jerome Powell et d'une croissance moins bonne que prévu au dernier trimestre 2020.

Vers 20H15 GMT, le billet vert perdait 0,21% face à l'euro à 1,2137 dollars. Avant la publication des chiffres de la croissance du PIB américain, il était stable face à la monnaie européenne.

Au 4e trimestre, l'expansion de la première économie mondiale s'est établie à 4% en rythme annualisé quand les analystes misaient sur 4,4%.

Avec la crise sanitaire et économique provoquée par le Covid, l'ensemble de l'année 2020 a accusé la pire contraction économique annuelle depuis 1946 à -3,50%, selon le département du Commerce.

La Fed a maintenu mercredi, comme attendu, ses taux d'intérêt dans une fourchette de 0% à 0,25% à l'issue de sa première réunion de l'année. Elle les avait abaissés à ce niveau en mars 2020, lorsque la pandémie avait brutalement mis à l'arrêt l'économie américaine.

A l'occasion d'une conférence de presse en fin de réunion, le président de l'institution a cependant "tempéré l'optimisme ambiant", ont relevé les analystes de Sucden.

Les perspectives économiques aux Etats-Unis sont "hautement incertaines", a en effet indiqué le banquier central, prenant acte que la reprise de l'activité et de l'emploi avait ralenti.

La livre sterling revenait quant à elle de ses plus hauts de la veille, de huit mois face à l'euro et surtout de plus de deux ans et demi face au dollar.

La devise britannique se repliait de 0,42% face au billet vert, à 1,3745 dollar pour une livre, et de 0,22% face à l'euro, à 88,29 pence pour un euro.

