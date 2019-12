Le dollar se replie après le statu quo décidé par la Fed

Le dollar s'est replié face à l'euro mercredi alors que la banque centrale américaine (Fed) a laissé ses taux inchangés et souligné qu'elle voulait voir l'inflation "persister" avant de relever ses taux.

Vers 20H00 GMT, (21H00 à Paris), l'euro prenait 0,40% face au billet vert, à 1,1136 dollar.

Comme s'y attendaient les marchés, alors que la croissance des Etats-Unis avance à un rythme "modéré", la Fed a maintenu ses taux entre 1,50% et 1,75%.

Le ton "plus neutre" du communiqué et des perspectives sur l'économie américaine "concorde avec la décision déjà annoncée par la Fed de ne pas toucher aux taux pendant un certain temps après les avoir déjà relevés trois fois cette année", a souligné Joe Manimbo de Western Union.

Si l'on en croit les projections des membres du Comité sur l'évolution des taux, ceux-ci devraient rester en l'état en 2020.

La devise américaine, qui avait déjà un peu baissé après la diffusion de la décision de la Fed, a accentué son repli quand le président de l'institution Jerome Powell a pris la parole.

Il a notamment souligné qu'il voulait voir l'inflation "persister" avant de relever les taux.

"Maintenant, comme vous pouvez le voir, l'inflation accélère à peine malgré le fait que le chômage est à son plus bas niveau depuis 50 ans et devrait y rester. Le besoin d'augmentation des taux est moindre", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

L'idée qu'une hausse des taux d'intérêt n'est pas au programme à court terme tend à peser sur la devise, qui devient plus rémunératrice quand les taux montent.

La livre sterling de son côté se stabilisait (+0,02%) face à la devise européenne, à 84,33 pence pour un euro, et, profitant de l'accès de faiblesse du dollar, montait (+0,38%) face au billet vert, à 1,3206 dollar.

Selon un sondage YouGov publié mardi soir, les conservateurs de Boris Johnson devraient remporter les élections législatives anticipées de jeudi avec une petite majorité, mais l'écart avec l'opposition travailliste se réduit.

"Plus important encore, un tel résultat est maintenant dans la marge d'erreur statistique et un nouveau parlement non majoritaire ne peut être exclu", a remarqué Ricardo Evangelista, pour ActivTrades, soulignant que "le soutien récent trouvé par la livre est né de l'attente d'une majorité conservatrice" pour mettre rapidement fin au Brexit.

D'après la projection en sièges publiée par YouGov mardi soir, le parti du Premier ministre Boris Johnson en remporterait 339 (+22 par rapport au précédent scrutin de 2017). C'est 20 de moins que lors des précédentes projections de Yougov, le 28 novembre.

En raison de la marge d'erreur, l'institut précise par ailleurs que les conservateurs devraient in fine gagner entre 311 et 367 sièges au Parlement britannique, tandis que la majorité absolue est à 325 sièges.

Cours de mercredi Cours de mardi

-----------------------------------