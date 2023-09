Le dollar se renforce dans la perspective d'une paralysie budgétaire aux Etats-Unis

Le dollar continuait son escalade face à la vaste majorité des devises, dont l'euro, la livre et le yen, les investisseurs se repliant vers cette "valeur refuge" alors que le gouvernement américain risque la paralysie budgétaire.

Vers 10H50 GMT (12H50 à Paris), le Dollar Index, qui mesure le niveau du billet vert par rapport à un panier de devises, évoluait tout proche de son sommet depuis dix mois, et prenait 0,08% à 106,322 points.

Le dollar continuait d'atteindre de nouveaux plus hauts depuis mars contre l'euro, qui perdait 0,16% à 1,0555 dollar, et face à la devise britannique, qui cédait 0,08% à 1,2148 dollar.

Depuis mardi, "les craintes d'une fermeture partielle du gouvernement américain ont fait grimper le dollar grâce aux flux vers les valeurs refuges", signalait James Harte, analyste chez Tickmill.

A cause d'un blocage politique, les Etats-Unis risquent la paralysie de leur administration. Le budget 2024 doit être adopté par le Congrès avant le 1er octobre. Mais sans accord entre démocrates et républicains, l'administration fédérale devra cesser certains paiements.

Dans un contexte d'aversion pour le risque, les investisseurs se tournent plus volontiers vers le dollar, considéré comme une devise plus sûre, car une cessation de paiement du gouvernement américain aurait des répercussions sur les marchés et dans d'autres économies à travers le monde.

La vitalité de la devise américaine ces derniers jours est également due aux déclarations de la Réserve fédérales américaine (Fed), qui a signalé la semaine dernière son intention de relever ses taux une fois de plus avant la fin de l'année, et de les conserver à des niveaux élevés.

En outre, le billet vert bénéficie des rendements des emprunts d'Etat américains élevés: celui à 10 ans a atteint 4,56%, une première depuis près de 16 ans et celui à 30 ans s'est ainsi hissé jusqu'à 4,69%, au plus haut depuis plus de 11 ans.

Matthew Ryan, analyste chez Ebury, remarque par ailleurs que même si les mouvements de l'euro et de la livre "peuvent être largement attribués à la force du billet vert", les deux monnaies souffrent actuellement des "inquiétudes concernant l'état des deux économies".

En parallèle, le yen creusait ses plus bas d'octobre face au billet vert, et perdait 0,89% à 149,18 yens pour un dollar, frisant la barre symbolique des 150 yens pour un dollar.

La devise japonaise pâtissait toujours de la volonté de la Banque du Japon (BoJ) de poursuivre sa politique monétaire ultra accommodante, malgré l'inflation dans le pays qui demeure largement au-delà de sa cible de 2% et la grande faiblesse du yen par rapport au dollar.

