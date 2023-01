Le dollar se renchérit avant la Fed

Le dollar reprenait des couleurs mardi à l'approche de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), certains investisseurs revoyant à la baisse leurs paris d'une politique monétaire moins stricte.

Vers 10H25 GMT (11H25 à Paris), le billet vert gagnait 0,25% à 1,0824 dollar pour un euro.

"Les mouvements de cours suggèrent que" les participants au marché "sont nerveux à l'idée d'une surprise des +faucons+ (partisans d'une politique monétaire stricte, ndlr) des banques centrales, dont la Fed, cette semaine", commente Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Les investisseurs parient sur le fait que la Fed va relever ses taux directeurs de 0,25 point de pourcentage.

"Ce qui sera crucial pour les investisseurs sera de voir si (le patron de la Fed) Jerome Powell signale une fin proche des hausses des taux", résume Antje Praefcke, analyste chez Commerzbank.

Si l'inflation a commencé à ralentir aux Etats-Unis, elle persiste dans certains pays européens: en France, elle a même légèrement accélérée en janvier, à 6% sur un an selon une première estimation de l'Insee.

"Cela montre que si on évite la récession, cela provoque juste plus d'inflation, et souligne l'ampleur de la tache" pour les banques centrales, résume Neil Wilson, Markets.com

La Fed entamera une réunion de deux jours mardi et publiera sa décision de politique monétaire mercredi, après la fin des échanges européens.

La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) feront de même le lendemain, et la semaine s'achèvera avec le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi.

Les économistes s'accordent pour attendre des hausses de taux de 0,5 point de pourcentage des deux côtés de la Manche.

Des perspectives économiques sombres au Royaume-Uni, qui devrait être la seule économie majeure en récession en 2023 selon les prévisions du FMI, pourraient pousser certains responsables de la BoE à la prudence et à une hausse de 0,25 point.

