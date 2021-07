Le dollar se maintient à des niveaux élevés, aidé par inflation et pandémie

Le dollar se maintenait à des niveaux élevés vendredi et progressait même face à plusieurs devises majeures, aidé par un indicateur américain sur l'inflation et le statut de valeur refuge du billet vert.

Vers 19H15 GMT, le dollar progressait légèrement de 0,04% face à l'euro, à 1,1806 dollar pour un euro, mais aussi face à la livre, au franc suisse et au dollar canadien. Le billet vert reste à un niveau proche de son plus haut de l'année face à la monnaie unique, enregistré début avril.

Pour Brad Bechtel, directeur de l'activité changes chez Jefferies, le dollar "est alimenté" par l'enquête mensuelle de l'université du Michigan, publiée vendredi, qui a montré une baisse sensible de la confiance des consommateurs américains.

Ce repli provient, en bonne partie, de la perception que ces consommateurs ont désormais de l'inflation, la proportion de ceux qui s'en plaignent atteignant un record depuis que ce paramètre est mesuré, soit le début des années 1960.

"On n'en est pas encore au point de tirer le signal d'alarme, mais on en est proche", a estimé Brad Bechtel, les yeux tournés vers la Banque centrale américaine (Fed).

Par deux fois cette semaine, le président de la Fed Jerome Powell a écarté un durcissement anticipé de la politique monétaire américaine, qu'il s'agisse d'une hausse des taux directeurs ou d'une réduction des rachats de titres de dette par la Réserve fédérale.

A cela s'ajoute "l'opinion générale selon laquelle le variant Delta ne nous affecte pas comme d'autres régions du monde", a décrit le spécialiste de Jefferies. Dès lors, "les Etats-Unis demeurent un endroit sûr où investir, ce qui attire des capitaux."

Illustration de ce sentiment, le billet vert se comportait particulièrement bien face au yen, sur fond d'état d'urgence au Japon et de Jeux olympiques sous contraint sanitaire.

"La Banque du Japon est bloquée sur les taux bas" pour éviter d'étouffer la croissance, note Thu Lan Nguyen, analyste chez Commerzbank, qui estime que "cela peut mettre le yen sous pression face au dollar alors que le débat sur l'inflation bouillonne aux Etats-Unis".

Les cambistes attendent de voir quelles banques centrales normaliseront leur politique en relevant leurs taux, ce qui rendrait leur devise plus attractive. Canada, Norvège et Nouvelle-Zélande ont déjà pris des initiatives pour réduire leur soutien à l'économie et ralentir l'inflation.

