Le dollar s'essouffle après de nouveaux sommets de plusieurs mois

Le dollar marquait le pas après avoir atteint plus tôt des sommets de plusieurs mois par rapport au yen ou à l'euro, la perspective d'un possible accord sur le relèvement du plafond de la dette jouant paradoxalement contre la devise des Etats-Unis.

Vers 19H45 GMT, le billet vert s'effritait de 0,03% face à la monnaie unique, à 1,0728 dollar pour un euro.

Plus tôt, il avait buté sur 1,07 dollar (1,0702), un important seuil technique, sans parvenir à le franchir, a souligné Joe Manimbo, de Convera, atteignant au passage un sommet de plus de deux mois face à l'euro. Il était aussi monté jusqu'à 140,73 yens, une première depuis six mois.

Vendredi, il se repliait aussi face aux dollars australien et canadien, des devises plus volatiles.

"Il pourrait y avoir un rebond de soulagement favorable aux actifs à risque" en cas d'accord sur la dette américaine, estime Joe Manimbo, "et cela pourrait pénaliser le dollar, valeur refuge".

Maison Blanche et opposition républicaine au Congrès ont fait état vendredi de progrès dans leurs discussions et d'un possible accord dans les heures à venir.

Ce développement l'a emporté sur les indicateurs du jour, qui ont ajouté une touche au tableau d'une économie américaine à la santé insolente, alors qu'on lui prédit une récession.

La consommation a progressé davantage que prévu en avril, de même que les commandes de biens durables.

Quant à l'indice PCE, le plus suivi par la banque centrale américaine (Fed), il est ressorti plus haut que prévu, avec des prix en hausse de 0,4% sur un mois en avril, contre 0,3% projeté par les économistes et 0,1% en mars.

"Faute d'un ralentissement du marché du travail et une diminution plus nette des pressions inflationnistes, les responsables de la Fed vont remonter les taux encore davantage", a commenté Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.

Les intervenants tablent ainsi désormais sur une hausse d'un quart de point lors de la prochaine réunion de la Fed, en juin, une hypothèse jugée farfelue il y a encore un mois.

Malgré ce durcissement annoncé, les taux obligataires se sont tassés, dans l'ensemble, vendredi, réagissant davantage à l'ouverture dans le dossier de la dette.

Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex, s'attend à ce que les données macroéconomiques de la semaine prochaine, en particulier le rapport mensuel sur l'emploi, commencent à montrer des signes de fléchissement et pénalisent le billet vert.

"Le dollar est ferme depuis trois semaines, et je pense qu'on arrive à la fin" d'un cycle, a expliqué l'analyste.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

19H45 GMT 21H00 GMT