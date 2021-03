Le dollar s'apprécie face à l'euro avant la Fed

L'euro perdait un peu de terrain face au dollar mardi dans un marché attentiste avant la conclusion de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) mercredi qui devrait relever ses prévisions de croissance de l'économie américaine.

Vers 18H45 GMT, l'euro cédait 0,20% à 1,1905 dollar pour un euro.

"Je crois que les investisseurs se positionnent avant la grande annonce de la Fed mercredi", a déclaré Joe Manimbo, analyste chez Western Union.

"Il y a beaucoup d'incertitudes. On a vu passer deux plans de relance depuis que la Fed a divulgué ses dernières projections économiques", rappelle l'analyste.

Mi-décembre, la Fed prévoyait une reprise de la croissance du PIB américain à +4,2% cette année après -2,4% en 2020. Mais ces prévisions devraient être révisées à la hausse. L'OCDE a récemment fortement réévalué sa projection de croissance pour les Etats-Unis à 6,5%, le double de sa précédente estimation.

"Les marchés sont un peu fébriles en attendant de voir si la Fed va essayer de dire ou faire quelque chose pour ralentir les taux sur les marchés, représentés par les rendements sur les bons du Trésor. Cela renforce le dollar, par effet de valeur refuge", a ajouté l'analyste. Aucun changement majeur de politique monétaire n'est attendu de la part de la Fed mais les investisseurs seront attentifs aux propos de Jerome Powell, le président de la Fed, lors de sa conférence de presse mercredi.

La Fed n'est pas la seule institution à se réunir cette semaine: la Banque d'Angleterre (BoE) se réunit jeudi et la Banque du Japon vendredi.

La livre se stabilisait face à l'euro comme au dollar alors que les cambistes adoptaient une position "de prudence face aux réunions des Banques centrales", a encore noté Joe Manimbo. La livre ne cédait plus que 0,16% face à l'euro à 85,68 pence pour un euro et glissait seulement de 0,4% face au dollar à 1,3894 dollar pour une livre.

Galvanisée par la conclusion d'un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et par une campagne de vaccination rapide, la livre a gagné 3,6% face à l'euro et 1,2% face au dollar depuis le début de l'année.

-----------------------------------

js-vmt/jul/oaa