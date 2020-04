Le dollar s'affaisse dans un marché optimiste

Le dollar perdait du terrain lundi face à la majorité des autres devises, dans un marché optimiste quant à une prochaine sortie de crise.

Vers 08H55 GMT (10H55 à Paris), l'euro perdait 0,10% face au billet vert, à 1,0790 dollar, après avoir cependant entamé la séance en hausse.

"Les données sur le Covid-19 apportent de l'optimisme", a commenté Lee Hardman, analyste pour MUFG.

Sur le front épidémique, le week-end a en effet apporté quelques lueurs d'espoir avec un premier reflux des décès en Europe, continent où le virus a été le plus meurtrier.

La pandémie a fait au moins 68.125 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, d'après un bilan établi par l'AFP dimanche soir, pour près de 1.245.000 cas recensés.

Le ralentissement du nombre de morts et de nouveaux cas procure "aux investisseurs un certain espoir que les blocages seront progressivement assouplis dans le courant de l'année et que cela permettra ainsi à l'activité mondiale de reprendre", a ajouté M. Hardman.

Le dollar pâtissait de cet optimisme, après avoir ces dernières semaines profité de son statut de valeur refuge. Le yen, devise vers laquelle les investisseurs se ruent en période d'incertitude, était de son côté en forte baisse face aux autres principales monnaies (-0,66% face au dollar et -0,51% face à l'euro).

Mais, tandis que la situation semble s'améliorer en Europe, un pays fait de la résistance et voit toujours le nombre de nouveaux cas s'accroître: le Royaume-Uni.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a par ailleurs a été hospitalisé dimanche soir, après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19 il y a dix jours.

L'annonce de la nouvelle "a fait baisser la livre sterling, qui s'est rapidement rétablie car il semble qu'il s'agissait d'une mesure de précaution".

"Aujourd'hui, il est à l'hôpital pour subir des tests, mais il continuera d'être tenu informé de ce qui se passe et d'être aux commandes du gouvernement", a déclaré lundi à la BBC Robert Jenrick, ministre chargé du Logement et des Communautés.

Vers 08H55 GMT, la livre prenait 0,16% face au dollar, et 30% face à l'euro.

