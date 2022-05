Le dollar reste à l'attaque dans un marché attentiste avant des indicateurs américains

Le dollar américain continuait de mettre sous pression la plupart des grandes devises mondiales mardi, dans un marché attentiste, déjà tourné vers la publication de deux indicateurs américains, mercredi et jeudi, sur l'inflation aux Etats-Unis.

Vers 19H00 GMT, le billet vert progressait de 0,25% par rapport à l'euro, à 1,0534 dollar. Plus tôt, il avait atteint son plus haut niveau depuis 18 mois face au dollar canadien et un sommet de deux ans et demi contre le franc suisse, frôlant même la parité (0,9975 franc suisse).

Signe de l'état de nervosité des cambistes, le "greenback" a enregistré des gains face aux devises jugées plus risquées, comme les dollars canadien ou australien, mais aussi par rapport aux monnaies considérées comme les plus sûres, à savoir le franc suisse et le yen.

"Le dollar est l'actif sur lequel on se jette dans un monde où règne une haute incertitude économique", a écrit, dans une note, Joe Manimbo, de Western Union.

Déjà aux avant-postes grâce au coup d'accélérateur de la banque centrale américaine (Fed), qui a relevé son taux directeur d'un demi-point la semaine dernière, pour la première fois depuis 2000, le "buck", l'un de ses nombreux autres surnoms, a bénéficié mardi de nouvelles déclarations d'un membre de la Réserve fédérale.

La présidente de l'antenne de Cleveland, Loretta Mester, s'est dite ouverte à une hausse de 0,75 point de pourcentage lors d'une prochaine réunion de la Fed si la flambée des prix ne se calmait pas aux Etats-Unis.

"Les gens ont perçu ça comme le signe d'une agressivité plus marquée" que les attentes des investisseurs en matière de politique monétaire, a expliqué Marc Chandler, chef de la stratégie marchés pour le courtier Bannockburn Global Forex.

Les cambistes ont déjà le regard tourné vers la publication de l'indice des prix à la consommation américain CPI, attendu mercredi, ainsi que du PPI, jeudi, qui reflète lui l'évolution des prix à la production.

Le CPI est attendu par les économistes à 8,1% sur un an en avril (contre 8,5% en mars), ce qui constituerait le premier vrai ralentissement depuis le début d'accès de fièvre des prix, l'an dernier.

Pour M. Chandler, une inflation moindre n'enclencherait pas forcément une correction pour le dollar, qui n'a cessé d'engranger des gains ces dernières semaines.

"Il semble que le marché soit à l'aise dans les fourchettes actuelles", a-t-il fait valoir.

Ailleurs sur le marché des changes, la livre turque a reculé à son plus faible seuil depuis décembre et l'annonce par le président Recep Tayyip Erdogan de mesures qui avaient permis, à l'époque, de stabiliser la devise.

L'inflation a atteint 69,97% sur un an en avril, au plus haut depuis février 2002, ce qui pèse sur la monnaie turque.

-------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT