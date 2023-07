Le dollar résiste malgré des indicateurs américains décevants

Le dollar reprenait un peu de terrain, mardi, face à la plupart des devises majeures, malgré la publication d'indicateurs américains inférieurs aux attentes, l'économie américaine s'orientant vers un atterrissage en douceur.

Vers 20H00 GMT, le billet vert s'appréciait de 0,05% face à la monnaie unique européenne, à 1,1231 dollar pour un euro. Il prenait aussi 0,26% face à la livre sterling.

Les ventes de détail aux Etats-Unis, publiées mardi, ont affiché une hausse de 0,2% en juin, soit moins que le taux de 0,5% sur lequel tablaient les économistes.

En outre, la production industrielle a reculé de 0,5% en juin sur un mois, enregistrant un troisième repli consécutif.

Pour autant, "on a eu un mouvement significatif de désengagement (du dollar) la semaine dernière et le marché est réticent à aller plus loin", a commenté Bipan Rai, analyste de CIBC Capital Markets.

En outre, note l'analyste, l'effet de ces publications a été relativisé par certains éléments positifs.

Les dépenses hors automobile, carburants, matériaux de construction et alimentation, un sous-ensemble appelé "groupe de contrôle", ont augmenté de 0,6% sur un mois, soit mieux que la progression de 0,3% attendue.

Même si les Américains restent affectés par la hausse du coût du crédit et des prix élevés, la bonne santé du marché du travail ainsi que la décélération de l'inflation "semblent soutenir la consommation pour l'instant", a commenté Rubeela Farooqi, économiste en chef de HFE.

Le "greenback", l'un des surnoms du dollar, profitait également de la fermeté des taux obligataires américains, quasiment inchangés sur la journée alors que la plupart des pays occidentaux enregistraient une détente.

Par ailleurs, l'euro était privé d'allant par des déclarations jugées prudentes de plusieurs membres de la Banque centrale européenne (BCE).

Le président de la Banque des Pays-Bas, Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a prévenu qu'une hausse du taux directeur de l'institution européenne lors de sa réunion de septembre était "au mieux, une possibilité, mais certainement pas une certitude".

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déjà annoncé, en juin, un nouveau relèvement en juillet.

"C'est important, tout particulièrement parce que Klass Knot est l'un des membres les plus offensifs de la BCE", traditionnellement favorable à une politique monétaire plutôt dure, explique Bipan Rai.

Lundi, le président de la Banque fédérale d'Allemagne, Joachim Nagel, avait, lui, déjà estimé nécessaire d'attendre la publication de données économiques actualisées avant de prendre une décision en septembre.

Après ces déclarations, les opérateurs ont revu en baisse la probabilité d'un nouveau resserrement de la BCE d'ici à la fin de l'année, après celui de juillet, ce qui a pénalisé l'euro.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

20H00 GMT 21H00 GMT