Le dollar reprend la pole position après un indicateur d'inflation surprise

Le dollar bondissait mardi face aux autres grandes devises, tiré par des cambistes qui voient la banque centrale américaine (Fed) durcir encore sa politique monétaire après la publication d'un indicateur d'inflation américain plus élevé que prévu.

Vers 20H35 GMT, le billet vert paradait de nouveau à 0,9974 dollar pour un euro, en hausse de 1,47%. Il a également refoulé la livre sterling jusqu'à 1,1498 dollar.

Le "greenback" a été poussé dans le dos par l'indice de prix CPI, qui est ressorti en hausse de 0,1% sur un mois, contre une baisse de 0,1% attendue par les économistes.

Si l'inflation sur un an a bien ralenti pour le deuxième mois d'affilée aux Etats-Unis, à 8,3% contre 8,5% en juillet et 9,1% en juin, le chiffre demeure très élevé et supérieur aux 8,0% anticipés par les investisseurs.

"Malheureusement pour les marchés, cet indicateur va renforcer le besoin pour la Fed de rester offensive et va probablement limiter les achats d'actifs risqués jusqu'à nouvel ordre", a annoncé Cliff Hodge, de Cornerstone Wealth.

Témoin, les devises considérées comme plus volatiles, comme la couronne norvégienne, le dollar australien ou le rand sud-africain battaient de l'aile face au dollar mardi.

Quant à la politique monétaire, "les données du jour renforcent le scénario d'une troisième hausse de 0,75 point de pourcentage de suite par la Fed et laissent présager de relèvements plus importants que la normale lors des réunions de novembre et décembre", a estimé Joe Manimbo, de Convera, dans une note.

Les opérateurs tablent désormais sur une ascension du taux directeur de la Fed de 1,75 point de pourcentage d'ici décembre, contre 1,50 jusqu'ici, ce qui ouvre la possibilité à deux hausses d'un demi-point chacune en novembre et décembre.

Cette trajectoire renforce l'attractivité du dollar, en pause depuis plusieurs jours après avoir inscrit, la semaine dernière, une série de records multi-annuels face à de nombreuses devises.

"Je pense qu'on va voir le dollar enregistrer de nouveaux gains d'ici à la réunion de la Fed", a prévenu Kathy Lien, de BK Asset Management, au sujet de l'événement des 21 et 22 septembre prochains.

Mais pour l'analyste, il ne s'agit pas d'une nouvelle envolée durable mais d'un "dernier coup de rein", "parce beaucoup d'alertes à l'inflation vont se mettre à sonner" sur un marché inquiet des conséquence sur l'économie américaine de ces hausses de taux massives et à répétition.

