Le dollar reprend du terrain après des indicateurs américains décevants

Le dollar reprenait du terrain face à l'euro mercredi, dans un marché de nouveau inquiet des conséquences économiques de la pandémie de coronavirus après des indicateurs américains décevants.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro perdait 0,55% face au billet vert, à 1,0920 dollar. La veille, il avait gagné 0,6%.

"Le dollar américain revient en force alors que les investisseurs craignent un choc économique important", a commenté Augustin Doittau, courtier sur le marché des changes pour Ebury.

La devise américaine, généralement considérée comme une valeur refuge, avait été sous pression ces derniers jours, pénalisée par les mesures ultra-accommodantes de la Réserve fédérale américaine et les chiffres encourageants sur le front de la pandémie de Covid-19.

Mais l'ampleur aux Etats-Unis du désastre provoqué par les mesures de restrictions destinées à limiter la propagation du Covid-19 s'est reflétée dans plusieurs indicateurs mercredi.

Les ventes au détail ont ainsi chuté de 8,7% en mars par rapport à février, a annoncé mercredi le département du Commerce.

La production industrielle a chuté de 5,4% par rapport au mois de février, selon les données de la Réserve fédérale américaine (Fed). Il s'agit de la plus importante chute enregistrée depuis janvier 1946.

Dans la région de New York, épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, l'activité manufacturière a même chuté, début avril, à son niveau le plus bas de l'histoire, a indiqué l'antenne de la Fed de New York.

"Le sentiment général sur le marché est que la reprise ne sera pas le reflet d'un brusque rebond en forme de V, mais qu'elle sera légèrement plus progressive", a souligné Augustin Doittau.

Le Fonds monétaire international a pour sa part tablé mardi sur une contraction du PIB mondial de 3% cette année, tout en soulignant que la crise pourrait entraîner une récession bien plus sévère si les mesures de confinement ne sont pas levées d'ici la fin juin et si l'activité économique ne reprenait pas au second semestre.

Les devises dont l'évolution est souvent influencée par les fluctuations des prix de l'or noir, comme le dollar canadien ou la couronne norvégienne, ont aussi nettement reculé face au billet vert alors que chutaient les cours du pétrole. Le prix du baril de WTI est tombé à New York à son plus bas niveau depuis 2002.

