Le dollar repart en légère baisse avant l'emploi américain

Le dollar reculait un peu vendredi face à l'euro après une semaine mouvementée, marquée par de multiples réunions de grandes banques centrales, et avant le rapport sur l'emploi américain.

Vers 10H35 GMT (11H35 à Paris), le dollar cédait 0,19% à 1,0930 dollar, sans trop s'approcher de son plus bas depuis avril atteint la veille à 1,1033 dollar.

Le dollar a en effet souffert mercredi soir et jeudi matin d'une hausse des taux de seulement 0,25 point de pourcentage de la Réserve fédérale américaine (Fed), mais le ton prudent de la Banque centrale européenne (BCE) le lendemain a fait remonter le billet vert face à la monnaie unique.

"La principale conclusion à tirer des réunions de banques centrales", la Banque d'Angleterre (BoE) s'étant également réunie, "est qu'elles sont désormais dépendantes des données économiques", et ne signalent plus à l'avance leurs décisions, a jugé Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Avant leurs réunions de mars, les données sur l'emploi, la croissance et l'inflation des deux côtés de l'Atlantique joueront sur leur volonté de poursuivre les hausses de taux qui visent à juguler l'inflation mais pèsent sur l'économie.

L'emploi américain est particulièrement attendu.

"À l'heure où l'on évoque de plus en plus un risque de récession cette année aux Etats-Unis et que l'on voit dans la presse une multiplication des annonces de plans de réduction d'effectif de la part de grands groupes, il y a matière à s'inquiéter de voir de premières fractures au niveau du marché du travail américain", commente Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

Par ailleurs, "la livre a été la devise frappée le plus fort par l'ajustement des paris du marché", qui s'attendent à ce que la BoE ne remonte ses taux qu'une dernière fois au premier semestre, remarque Lee Hardman, analyste chez MUFG.

La devise britannique se stabilisait vendredi: +0,18% à 1,2247 dollar et à l'équilibre à 89,25 pence pour un euro, après avoir reculé la veille à 89,56 pence, un plus bas depuis septembre.

----------------------------------

10H35 GMT 22H00 GMT