Le dollar repart en hausse, la livre faiblit avant la BoE

Le dollar repartait en hausse jeudi après un accès de faiblesse la veille dans le sillage de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis que la livre se repliait avant la décision de la Banque d'Angleterre (BoE).

Vers 08H20 GMT (10H20 à Paris), le billet vert prenait 0,47% à 1,0395 dollar pour un euro.

Le dollar avait profité depuis vendredi dernier d'un record en 40 ans de l'inflation aux Etats-Unis, ce qui avait poussé les investisseurs à prévoir que la Réserve fédérale (Fed) allait relever ses taux de 0,75 point pour la juguler.

Mais le président de la Fed Jerome Powell a indiqué qu'une hausse de cette ampleur, inédite depuis 1994, resterait rare, ce qui a pesé sur le dollar.

"Dans l'ensemble, le plan de la Fed de resserrer sa politique plus tôt que prévu et de viser un taux final plus élevé devrait soutenir le dollar mais ne constituent pas un élément suffisant pour faire monter les cours", commente Lee Hardman, analyste chez MUFG.

L'attention des cambistes se porte vendredi vers la Banque d'Angleterre (BoE), elle aussi attendue sur sa réponse à une inflation record.

"L'inquiétude monte sur le fait que l'inflation soit déjà trop difficile à contrôler pour la BoE étant donné que l'économie britannique se contracte", commente Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

"Le taux va probablement être augmenté de 0,25 point mais étant donné la ligne dure de la Fed, certains membres de la BoE pourraient décider de voter pour une hausse de 0,5 point", ajoute-t-elle.

La livre plongeait de 0,73% à 1,2091 dollar.

Après la réunion de BoE, la semaine des banquiers centraux se poursuivra avec la décision de la Banque du Japon vendredi.

Alors que le yen a touché jeudi un nouveau plus bas depuis 1998 à 135,59 yens pour un dollar, ce qui fragilise le pouvoir d'achat des ménages, la politique monétaire ultra-souple de la BoJ est de moins en moins consensuelle.

Le yen grappillait 0,02% à 133,81 yens pour un dollar.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin se stabilisait (-0,01% à 21.638 dollars) après 9 séances consécutives de baisse.

