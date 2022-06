Le dollar repart de l'avant après un indicateur américain meilleur que prévu

Le dollar américain bondissait mercredi face à plusieurs devises, dont l'euro, la valeur refuge profitant des inquiétudes des investisseurs envers l'inflation après un indicateur d'activité américain plus fort que prévu.

Seul le dollar canadien résistait, conforté par une hausse des taux de la Banque centrale du Canada.

Vers 18H30 GMT, le dollar prenait 0,75% face à l'euro à 1,0653 dollar pour un euro. Il gagnait 0,86% face à la devise britannique à 1,2494 dollar pour une livre et grimpait face au yen de 1,14% à 130,15 yens pour un dollar.

Juste après la parution d'un indice manufacturier américain (ISM) qui a créé la surprise en étant plus fort que prévu en mai (56,1% contre 55,4% en avril), le billet vert a mis le turbo pour grimper soudainement face aux principales monnaies.

"L'indice ISM (...) et son composant sur l'indice des prix lui aussi plus fort qu'attendu ont été les catalyseurs" qui ont propulsé le dollar à la hausse, a indiqué Brad Bechtel, directeur pour le marché des changes chez Jefferies.

"Nous allons avoir dans les mois qui viennent des périodes où le marché pense qu'il faut faire plus contre l'inflation et des périodes où au contraire l'on pense qu'il faut en faire moins et où les craintes de récession prennent le dessus", a expliqué l'analyste.

Il a promis une poursuite de la volatilité, "alors qu'on va avoir des va-et-vient au cours des prochains mois jusqu'à ce qu'on ait des signes fermes que l'inflation ralentit".

La soudaine accélération du billet vert a aussi coïncidé avec une solide hausse des taux d'un demi-point de pourcentage de la Banque centrale du Canada pour contrer l'inflation.

Ce relèvement était toutefois attendu et "n'était en aucune manière une surprise", a affirmé Brad Bechtel.

Le dollar canadien, soutenu par ce resserrement monétaire, parvenait ainsi à résister à la hausse du dollar américain. La devise grappillait 0,17% à 1,2626 dollar canadien pour un dollar américain.

En zone euro, l'inflation a atteint un niveau record en mai en zone euro, selon des données publiées mardi.

Si la hausse des prix pousse la Banque centrale européenne (BCE) à resserrer ses taux, ce qui devrait profiter à l'euro, "des ventes au détail peu encourageantes en Allemagne en avril rappellent que les ménages souffrent", a noté Andrew Kenningham, analyste chez Capital Economist, qui voit "la stagflation s'installer".

Cette combinaison de croissance atone et d'inflation élevée est particulièrement néfaste pour l'économie et laisse peu de marge aux banques centrales pour relever leurs taux.

Aux États-Unis toutefois, le président Joe Biden a discuté mardi de sa "plus grande priorité - "répondre à l'inflation" - avec le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell et la ministre de l'Économie Janet Yellen.

"La pression monte côté politique" sur la banque centrale américaine, a estimé Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Les investisseurs se tournaient déjà vers l'emploi américain, dont les chiffres à paraître vendredi seront scrutés pour voir "si les hausses de taux de la Fed commencent à avoir un effet sur la santé du marché du travail", a signalé Richard Hunter, analyste chez Interactive Investor.

