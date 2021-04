Le dollar remonte un peu après les minutes de la Fed

Le dollar américain est remonté très légèrement face à l'euro mercredi, après la publication du compte-rendu attendu de la dernière réunion monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 19H00 GMT, le dollar, en léger repli plus tôt face à l'euro, reprenait 0,11% à 1,1863 dollar pour un euro.

Dans les minutes de sa réunion monétaire du 17 mars, la Fed a réitéré que la politique monétaire ultra-accommodante resterait en place jusqu'à ce que les cibles d'emploi et d'inflation soient atteintes et qu'elle ne serait pas ajustée seulement au vu des projections économiques.

La plupart des participants au Comité monétaire ont estimé que "les risques autour des perspectives de l'inflation étaient équilibrés". Toutefois, certains ont signalé que "les ruptures d'approvisionnement et la forte demande pourraient pousser les prix un peu plus qu'anticipé", selon ces minutes.

Les taux obligataires sur la dette américaine à 10 ans ont peu bougé à la publication du compte-rendu de la Banque centrale, restant autour de 1,65%.

Alors que l'économie américaine repart plus vite que le reste du monde, dopée par les vaccins et par des plans de relance énormes, les cambistes se demandent jusqu'à quand la Fed va pouvoir garder sa politique monétaire ultra-accommodante sans que l'économie ne surchauffe et que l'inflation s'installe.

Un durcissement de la politique monétaire américaine rendrait le dollar plus attractif. La prochaine réunion monétaire de la Fed est fixée aux 27 et 28 avril.

Si l'euro s'est redressé face au dollar depuis le début du mois, la monnaie unique européenne cédait toujours 2,7% depuis le début de l'année.

Alors que la campagne de vaccination est moins rapide dans l'Union européenne, les investisseurs sont moins optimistes sur la reprise.

