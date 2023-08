Le dollar remonte sur fond de signaux positifs de l'économie américaine

Le dollar se reprenait lundi, les cambistes se focalisant sur les chiffres positifs du dernier rapport sur l'emploi américain, notamment la baisse du chômage, révélant une économie américaine résiliente.

Vers 09H45 GMT (11H30 à Paris), le billet vert prenait 0,31%, à 1,0970 dollar pour un euro.

Le dollar a progressé par rapport aux autres devises principales, effaçant une partie des pertes enregistrées à la fin de la semaine précédente.

Le taux de chômage a nouveau reculé en juillet aux Etats-Unis à 3,5% même si les créations d'emplois ont été moins nombreuses qu'attendu par le marché.

Le rapport a ainsi "renforcé les attentes du marché selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux d'intérêt actuels en septembre", affirment les analystes de MUFG.

Malgré le chiffre décevant des créations d'emploi, la baisse du chômage cumulée à une poursuite de l'augmentation des salaires témoignent "d'une économie en pleine effervescence où les conditions inflationnistes restent une source de préoccupation", poursuit M. Evangelista, renforçant ainsi le dollar.

Pour les analystes de MUFG également, le modeste rebond du dollar américain suggère que "les investisseurs voient quelques aspects positifs dans les données sur l'emploi et que la rhétorique de la Fed (Réserve fédérale américaine) sera importante cette semaine".

Le marché devrait être attentif à la publication des chiffres sur l'inflation américaine pour juillet jeudi (indice CPI).

"Un chiffre bas marquera probablement la fin du cycle actuel de hausse des taux et pourrait affaiblir le billet vert", relève M. Evangelista, quand au contraire, un chiffre plus élevé devrait augmenter les attentes d'une nouvelle hausse des taux de la Fed avant la fin de l'année, "et serait susceptible d'entraîner des gains" pour la devise.

