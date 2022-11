Le dollar remonte sans conviction avant les législatives américaines

Le dollar remontait légèrement face à l'euro mardi après deux séances de lourdes pertes dans un marché focalisé sur les Etats-Unis, où sont attendues les élections de mi-mandat puis, jeudi, l'inflation pour octobre.

Vers 10H15 GMT (11H15 à Paris), le billet vert prenait 0,21% à 0,9999 dollar pour un euro.

"Si les républicains reprennent le contrôle du Sénat, de la Chambre des représentants ou des deux, le résultat sera une impasse législative pour deux ans, avec l'impossibilité de passer toute réforme politique majeure avant 2024", explique Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.

"Limiter les dépenses du gouvernement pourrait limiter le cercle vicieux de l'inflation que la Réserve fédérale peine tant à endiguer" et pourrait donc mener à moins de hausse de taux, estime Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Mais "l'administration du président Joe Biden a déjà eu du mal à faire passer ses mesures en raison d'une majorité très limitée au Sénat", rappelle Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank, qui juge donc qu'un changement de contrôle d'une des chambres ne changerait pas drastiquement la situation.

Face à cette incertitude, "à court terme, le principal catalyseur pour le dollar est le rapport sur l'inflation qui sera publié jeudi", selon Lee Hardman, analyste chez MUFG.

"Après le message déterminé de la Fed la semaine dernière, les investisseurs attendent une inflation élevée pour justifier leurs paris que les taux monteront plus haut et plus longtemps", ajoute-t-il.

Du côté de la Chine, le yuan se repliait encore face au dollar (-0,36% à 7,2568 yuans).

Le mois dernier, les exportations de la Chine ont baissé de 0,3% sur un an, selon des chiffres des Douanes chinoises publiés lundi.

C'est la première fois depuis mai 2020 que cet indicateur se retrouve dans le rouge.

"La demande dopée par la pandémie (qui avait fait enfler la demande de biens par rapport aux services durant les confinements) s'est évaporée, et les conditions économiques peu réjouissantes à travers le monde vont continuer de peser sur les commandes", estime Tommy Wu, analyste chez Commerzbank.

"Avec une demande interne détruite par la politique de restrictions sanitaires contre le Covid et le choc de l'immobilier, les perspectives de la Chine sont inquiétantes", ajoute-t-il.

