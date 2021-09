Le dollar remonte en quête d'indices sur les politiques monétaires

Le dollar américain remontait légèrement mercredi face à un panier d'autres grandes monnaies, dont l'euro, après le Livre Beige de la Fed et des interventions de membres de la Banque centrale à deux semaines d'une réunion monétaire.

A 19H00 GMT, le dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, prenait 0,21% à 92,70 points, après des gains importants la veille.

L'euro cédait 0,18% à 1,1819 dollar pour un euro.

"Le dollar se négociait à la hausse malgré un Livre Beige plaidant pour une politique monétaire encore souple" aux Etats-Unis, a souligné Kathy Lien, directrice de la stratégie changes chez BK Asset Management.

Ce rapport économique de la Fed a montré que la croissance américaine avait ralenti cet été à cause du variant Delta et que de nombreuses entreprises subissaient des ruptures d'approvisionnement et pénuries de main-d'oeuvre.

Par ailleurs, un haut responsable de la Fed, John Williams, a estimé que si l'économie continuait de s'améliorer comme il l'anticipe, "il pourrait être approprié de commencer à réduire le rythme des achats d'actifs cette année". Mais il a aussi ajouté qu'il souhaitait voir "davantage d'améliorations" notamment sur le front de l'emploi.

La Banque centrale européenne (BCE), qui partagera jeudi sa dernière décision de politique monétaire en date, est face au même dilemme.

Si un réel resserrement des achats d'actifs ne devrait pas être au menu, un ralentissement du rythme de ces achats pourrait être évoqué, prévient Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank, qui insiste: "cela ne constituerait pas un resserrement réel de la politique monétaire européenne".

"Je me dois de rappeler que le débat sur le programme de rachats d'actifs de la BCE est moins important pour le marché des changes que celui de la Fed", poursuit-il.

"Jusqu'ici la BCE a été la banque centrale la plus +colombe+", ajoutait Kathy Lien, employant le jargon monétaire pour décrire une politique très accommodante. Selon elle, la BCE "a plus de marge de manoeuvre que la Fed" avec ses différents programmes d'achats d'obligations.

"Tout changement dans ces achats serait perçu comme positif pour l'euro (...); en revanche si le ton de la conférence de presse de Christine Lagarde est précautionneux, l'euro pourrait tomber à 1,1750 dollar pour un euro", ajoute l'analyste.

La livre britannique poursuivait également un recul modéré face au dollar (-0,07% à 1,3776 dollar).

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé une hausse des cotisations sociales mardi.

Pour le marché des changes, "cela signifie que la Banque d'Angleterre (BoE) devrait être moins pressée de resserrer sa politique monétaire", puisque la mesure risque de peser sur la reprise, estime Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Le bitcoin se repliait de 1,71% à 46.018,64 dollars.

------------------------------------

js-vmt/juj/iba