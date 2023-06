Le dollar remonte après une révision à la hausse du PIB américain

Le dollar remontait jeudi face aux principales monnaies, dans le sillage d'un bond des taux obligataires, après une nette révision à la hausse de la croissance du PIB américain au premier trimestre.

Vers 18H30 GMT, le dollar gagnait 0,38% face à l'euro à 1,0872 dollar pour un euro tandis que le Dollar index qui compare le billet vert à un panier d'autres monnaies avançait de 0,42% à 103,33 points.

"Juste au lendemain des déclarations de Jerome Powell, patron de la Fed, prônant à nouveau une politique monétaire restrictive à moyen terme (...), la révision à la hausse étonnamment importante du Produit intérieur brut et la baisse des demandes d'allocations chômage renforcent considérablement la probabilité que la Réserve fédérale reste bien plus belliciste que ne l'anticipent les investisseurs", a estimé José Torres, économiste en chef d'Interactive Brokers.

Les taux obligataires ont bondi juste après la publication d'une révision à 2% de la croissance du PIB des Etats-Unis pour les trois premiers mois de l'année, au lieu de +1,3% précédemment estimé.

Le rendement sur les bons du Trésor à dix ans a grimpé à 3,84% contre 3,70% et celui sur les bons à deux ans s'est élevé à 4,86% au lieu de 4,70%, au plus haut depuis mars. Des taux plus forts rendent le dollar plus rémunérateur.

Outre la révision du PIB, dopé par des dépenses de consommation plus fortes, le marché du travail américain s'est révélé toujours tendu avec un repli inattendu des nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage à 239.000 au lieu de 268.000 prévues.

Ces indicateurs solides "donnent plus de marge de manoeuvre à la Fed pour augmenter les taux d'intérêt sans faire tomber l'économie en récession", a conclu M. Torres.

Mercredi, les principaux banquiers centraux dont Jerome Powell ont prévenu que "bien que la politique monétaire ait considérablement augmenté au cours de l'année écoulée, il restait du travail à faire pour dompter les pressions inflationnistes", a rappelé Shaun Osborne de Scotiabank, rappelant les propos du forum de Sintra (Portugal).

"Le commentaire de Jerome Powell n'excluant pas deux hausses des taux consécutives a contrasté avec ses remarques récentes suggérant que la Fed pouvait espacer le processus de relèvement des taux", a ajouté l'analyste.

En revanche, à Sintra, le nouveau dirigeant de la Banque du Japon Kazuo Ueda ne s'est pas montré pressé de resserrer sa politique monétaire, soulignant que l'inflation sous-jacente, qui exclut certains prix comme ceux de l'énergie, restait en deçà de son objectif.

Le yen cédait 0,26% à 144,85 yens pour un dollar, au plus bas depuis novembre 2022.

