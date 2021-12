Le dollar regagne du terrain sur l'euro, la Fed pèse plus qu'Omicron

Le dollar américain avançait jeudi face à l'euro, soutenu par la perspective d'une normalisation monétaire anticipée aux États-Unis, qui l'emportait sur les craintes liées au nouveau variant Omicron du coronavirus.

Vers 18H50 GMT, le billet vert gagnait 0,16% à 0,8848 euro pour un dollar, ou 1,1301 dollar pour un euro. La monnaie unique est même plusieurs fois descendue sous 1,13 dollar.

Pour Matthew Weller, responsable de la recherche pour le site Forex.com, si les cambistes "continuent à évaluer les risques liés au variant Omicron, l'événement le plus important de la semaine reste l'inflexion du président de la Fed (la banque centrale américaine) Jerome Powell", laissant présager une normalisation monétaire plus rapide que prévu.

"À mesure que les traders continuent à digérer (l'annonce de Jerome Powell), ils vont se rendre compte que c'est quelque chose d'assez favorable pour le dollar", a-t-il poursuivi.

Le ton de la Réserve fédérale américaine est en décalage de plus en plus marqué avec celui de la Banque centrale européenne (BCE), qui continue à tabler sur un ralentissement des prix à moyen terme, alors que l'inflation en zone euro a atteint, en novembre, son plus haut niveau depuis la création de la monnaie unique, à 4,9% sur un an.

Ce chiffre, publié mardi, ainsi que celui, jeudi, des prix à la production en octobre, qui fait état d'une hausse de 21,9% sur un an en zone euro, ont permis à la monnaie unique de se maintenir face au "greenback", le variant Omicron faisant le reste.

Les économistes de la banque ING tablent désormais sur un repli de l'euro jusqu'à 1,10 dollar l'an prochain.

Matthew Weller voit un seuil technique à 1,1170 dollar pour un euro, mais globalement, considère qu'il y a "peu d'obstacles pour empêcher le dollar de se rapprocher de 1,10" billet vert pour un euro.

En attendant des données concluantes sur la dangerosité d'Omicron et l'efficacité contre ce variant des vaccins existants, franc suisse et yen restaient recherchés par les cambistes et jouaient ainsi leur rôle de valeur refuge.

Ailleurs sur le marché des changes, dollar canadien et couronne norvégienne étaient malmenés après l'annonce de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés de l'accord Opep+ que le groupe relèverait bien sa production en janvier, comme prévu.

La nouvelle a pris de cours le marché, qui s'attendait à un statu quo, et envoyé les cours du brut dans le rouge, fragilisant les devises du Canada et de la Norvège, deux pays aux importantes réserves de pétrole.

Le dollar a atteint jeudi 9,0960 couronnes, un pic depuis mi-novembre 2020.

