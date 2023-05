Le dollar redevient conquérant, après des semaines difficiles

Le dollar avance mercredi, porté par des nouvelles positives dans le dossier du plafond de la dette américaine et par la perception que l'économie américaine résiste mieux aux resserrements monétaires que d'autres pays.

Vers 20H10 GMT, le billet vert s'appréciait de 0,20% face à la monnaie unique, à dollar pour un euro. Plus tôt, la devise reine était montée à son plus haut niveau face à l'euro depuis un mois et demi, revigorée après plusieurs semaines difficiles.

"Le ton du Congrès s'améliore sur le plafond de la dette", a observé Adam Button, de ForexLive.

Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi que les chefs de file républicains au Congrès, avec lesquels il s'est entretenu mardi, "étaient d'accord pour éviter un défaut de paiement des Etats-Unis".

Les négociations se poursuivent en vue d'un plan budgétaire satisfaisant pour l'opposition républicaine, sans laquelle le plafond de la dette ne peut être relevé.

Le "greenback", l'un des surnoms du dollar, surfe aussi sur "les signes de résilience de l'économie américaine, qui ont écarté la perspective de voir la Réserve fédérale (Fed) baisser ses taux prochainement", a commenté, dans une note, Joe Manimbo, de Convera.

Les opérateurs ont modifié leurs anticipations et tablent désormais sur une première baisse de taux en novembre seulement, au plus tôt, contre septembre mardi.

Ils attribuent même une probabilité de quasiment un quart à un nouveau relèvement lors de la prochaine réunion de la Fed, mi-juin.

"L'impression gagne selon laquelle l'économie américaine résiste mieux à un environnement de taux élevés que d'autres pays développés", a expliqué Adam Button.

Les récents indicateurs ont ainsi donné l'image d'une économie qui décélère mais très progressivement, avec un marché de l'emploi et une consommation toujours vigoureux.

En zone euro, en revanche, les nouvelles sont plus inquiétantes, en Allemagne notamment, où l'indice mensuel de l'institut ZEW a montré mardi une nette détérioration du moral des investisseurs, le baromètre passant dans le rouge pour la première depuis cinq mois.

Selon Adam Button, un accord définitif sur le relèvement du plafond de la dette évitant un défaut de paiement pourrait même donner un nouveau coup d'accélérateur au billet vert et le faire descendre sous 1,08 dollar face à l'euro.

