Le dollar redescend de ses sommets face à l'euro et à la livre

Le dollar américain redescendait de ses sommets mardi face à l'euro, à la livre britannique et à d'autres devises, les investisseurs réalisant des achats à bon compte après la baisse marquée de ces devises.

Vers 18H30 GMT, l'euro prenait 0,84% à 1,0522 dollar, profitant par ailleurs d'une rare bonne nouvelle économique en zone euro, avec une révision à la hausse, à 0,3% de la croissance au premier trimestre.

Vendredi, le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, avait atteint son plus haut en 20 ans à 105 points, tandis que l'euro avait sombré à un plus bas en cinq ans à 1,0350 dollar.

Depuis, la devise américaine se replie, les investisseurs reprenant leur souffle et retrouvant l'appétit pour les actifs à risque.

Le Dollar Index s'inscrivait sous le seuil technique de 104 points, à 103,39 (-0,76%). Plus tôt, le billet vert perdait davantage, un repli ensuite freiné par des propos du président de la Fed Jerome Powell, réitérant la détermination de la Réserve fédérale (Fed) à combattre l'inflation en relevant les taux.

"Nous devons voir l'inflation baisser de manière convaincante", a indiqué M. Powell dans une interview au Wall Street Journal. "Jusqu'à ce qu'on y parvienne, nous continuerons", a-t-il ajouté.

Le dollar a néanmoins "dégringolé de ses sommets de deux décennies alors que les données de l'autre côté de l'Atlantique ont tempéré les craintes de récession en Europe", a résumé Joe Manimbo de Western Union.

Des ventes au détail de bonne tenue en avril aux Etats-Unis à +0,9% comme attendu, n'ont pas arrêté ce repli de la devise américaine.

En Europe, la croissance économique de la zone euro a été légèrement revue en hausse à 0,3% au premier trimestre. Cette nouvelle estimation publiée mardi par Eurostat qui avait d'abord annoncé 0,2% fin avril, a redonné bonne mine à la devise européenne.

A cela s'est ajouté le bon chiffre du chômage au Royaume-Uni, "tombé au plus bas en presque 50 ans en mars", notait Joe Manimbo. Le taux de sans-emplois a reculé à 3,7%, contre 3,8% fin février, son plus faible niveau depuis 1974 et en-dessous de celui atteint juste avant la pandémie de Covid-19.

La livre britannique en a profité, ce dynamisme du marché de l'emploi ouvrant la porte à un resserrement de la politique monétaire.

La livre montait de 1,09% à 1,2453 dollar, et de 0,23% à 84,48 pence pour un euro.

Mais pour Craig Erlam, analyste chez Oanda, il en fallait plus pour être convaincu "que ce mouvement puisse perdurer dans un contexte d'inflation élevée, de taux d'intérêts qui montent et de récessions probables".

