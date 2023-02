Le dollar recule un peu, le patron de la Fed moins agressif que prévu

Le dollar baissait légèrement mercredi, s'éloignant de ses sommets en un mois atteint la veille face à l'euro alors que le patron de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell n'a pas convaincu les marchés de sa volonté de remonter les taux.

Vers 10H25 GMT (11H25 à Paris), le billet vert cédait 0,18% à 1,0746 dollar pour un euro.

Les investisseurs digéraient encore l'intervention de M. Powell de la veille au soir, quand il a déclaré : "si les données économiques devaient continuer d'être plus fortes que prévu (...) nous augmenterions certainement davantage les taux".

Une promesse de hausse de taux qui le rapproche des "faucons", surnom des partisans d'une politique monétaire stricte, "mais pas aussi faucon que certains participants au marché ne l'attendaient", résume Carol Kong, analyste chez CBA.

Le dollar avait profité depuis vendredi d'un rapport sur l'emploi américain bien plus robuste que prévu, et les investisseurs s'attendaient à ce que M. Powell se montre plus déterminé qu'il ne l'était mercredi.

Les analystes d'OFX soulignent que le patron de la Fed estime toujours possible un "atterrissage en douceur" de l'économie américaine, qui éviterait la récession, ce qui ne semble pas possible si la Fed poursuit ses hausses de taux trop longtemps.

La banque centrale de Pologne (NBP) se réunit aujourd'hui.

"L'idée que la NBP va laisser ses taux inchangés à 6,75%, comme en décembre et en janvier, fait l'unanimité", commente Tatha Ghose, de Commerzbank.

Le zloty prenait 0,31% à 4,7333 zlotys pour un euro, après avoir reculé la veille à 4,7765 zlotys pour un euro, un niveau plus vu depuis novembre.

10H25 GMT 22H00 GMT