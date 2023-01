Le dollar recule un peu avant l'inflation américaine, le bitcoin grimpe

Le dollar reculait à nouveau jeudi avant les données sur l'inflation américaine, qui pourrait confirmer le ralentissement pesant sur le billet vert depuis plusieurs mois, le bitcoin montant pour sa part à un plus haut en un mois.

Vers 10H05 GMT (11H05 à Paris), le Dollar index, qui compare la devise américaine à un panier d'autres grandes devises, cédait 0,19% à 103,00 points.

Face à l'euro, le billet vert perdait 0,04% à 1,0761 dollar, après avoir atteint la veille un plus bas depuis fin mai à 1,0776 dollar.

Le dollar "reste proche de ses plus bas en sept mois, mais n'a pas beaucoup bougé depuis le début de la semaine, ce qui montre que les investisseurs sont dans une position attentiste", tempère Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

L'indice des prix à la consommation (CPI) pour décembre aux Etats-Unis, attendu à 13H30 GMT, pourrait sortir le marché de sa torpeur.

Les investisseurs tablent actuellement sur le fait que l'inflation va ralentir en 2023, notamment en raison d'une économie qui pourrait entrer en récession, diminuant la nécessité pour la Réserve fédérale américaine (Fed) de maintenir sa politique monétaire stricte.

"Récemment, la Réserve fédérale a indiqué qu'elle se focalisait sur l'inflation des services hors immobilier. Donc il faudra surveiller ce chiffre", précise Chris Turner, analyste chez ING.

Pour l'instant, les paris sur une politique moins stricte de la Fed combinés à la réouverture de la Chine après de longues restrictions anti-Covid ont donné "un bon début d'année aux actifs à risque", ajoute-t-il.

Parmi ceux-ci, le bitcoin bondissait jeudi de 3,39% à 18.156 dollars, après être monté à 18.356 dollars, un sommet depuis un mois.

Les déboires du secteur des cryptomonnaies, avec la faillite de la plateforme d'échanges FTX, expliquent que le bitcoin n'ait profité que dans une certaine mesure de l'appétit pour le risque du marché.

Une inflation américaine plus vivace que prévu (les analystes tablent sur 6,5% sur un an en décembre, selon le consensus de MarketWatch) pourrait requinquer le dollar et peser sur les autres devises, l'or et le bitcoin.

----------------------------------

10H05 GMT 22H00 GMT