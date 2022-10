Le dollar recule un peu avant l'emploi américain

Le dollar baissait légèrement vendredi à la fin d'une semaine volatile, les investisseurs espérant que les données sur l'emploi américain les éclaireront sur la politique monétaire à venir de la Fed (Réserve fédérale américaine).

Vers 09H10 GMT (11H10 à Paris), le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes devises, cédait quelque 0,12% à 112,07 points, et se situait peu ou prou à son niveau en fin de semaine précédente à 112,12 points.

L'euro prenait 0,03% à 0,9794 dollar et la livre 0,20% à 1,1185 dollar.

Un mouvement limité qui masque la volatilité de la semaine, avec un plongeon du billet vert au cours des deux premières séances avant une reprise marquée.

Les investisseurs scruteront le rapport sur l'emploi pour septembre aux Etats-Unis, attendu à 12H30 GMT.

Un taux de chômage faible pousserait la Fed à continuer de resserrer sa politique monétaire, surtout si les salaires ont continué à augmenter, nourrissant l'inflation.

"Tant que l'économie va bien, il est facile pour les banques centrales de se montrer agressives" et de promettre des hausses de taux pour lutter contre l'inflation, juge You-Na Park-Heger, analyste à la Commerzbank.

A l'inverse, en Europe, la perspective d'un hiver difficile pèse sur les devises.

La livre, en particulier, avait atteint un plus bas historique à 1,0350 dollar par rapport au billet vert fin septembre dans le sillage d'annonces budgétaires controversées et non chiffrées.

Si la devise est remontée, "les perspectives à moyen terme du Royaume-Uni restent très incertaines", prévient Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

Le yen reprenait 0,17% à 144,89 yens pour un dollar mais s'approchait dangereusement de son plus bas niveau depuis 1998 atteint fin septembre à 145,90 yens, qui avait poussé le gouvernement japonais à intervenir pour soutenir la devise.

"Un rapport sur l'emploi solide pourrait suffire à pousser le yen à un niveau qui obligerait l'Etat japonais à intervenir à nouveau", commente Craig Erlam, analyste de Oanda.

------------------------------------