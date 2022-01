Le dollar recule un peu avant l'emploi américain

Le dollar reculait légèrement vendredi face à l'euro dans un marché sans tendance forte avant la publication des données mensuelles sur l'emploi américain qui pourraient influencer la politique monétaire de la Fed.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), le billet vert cédait 0,18% à 1,1317 dollar pour un euro.

Les données de l'emploi pour décembre aux Etats-Unis, attendues à 13H30 GMT, sont un peu moins cruciales que d'habitude, puisqu'elles ne reflèteront que les deux premières semaines de décembre, avant que le variant Omicron ne perturbe les festivités de fin d'années.

"Les données pour l'emploi ne comptent plus tant que ça pour la Fed", la Réserve fédérale américaine, désormais focalisée sur l'inflation, ajoute Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

Selon elle, des données décevantes sur les créations d'emplois ne suffiraient pas à saper la détermination de l'institut monétaire américain, qui a signalé dans les minutes de sa réunion de décembre qu'une hausse des taux pourrait avoir lieu plus tôt que prévu.

En revanche, des chiffres robustes "donneraient encore plus d'élans aux faucons" comme l'on surnomme les partisans d'une politique monétaire plus stricte, "avec l'idée que le marché de l'emploi n'a plus besoin du soutien de la Fed".

Pour les analystes d'UBS, 2022 sera en effet une année de "transition", les banques centrales passant d'un soutien massif à l'économie à une politique plus normale.

"Du moins, nous l'espérons", nuancent-ils, rappelant que des prévisions similaires avaient été faites début 2021, avant que les variants Delta et Omicron ne perturbent la reprise.

Du côté des cryptomonnaies, le début d'année difficile du bitcoin se poursuivait (-1,7% à 42.374 dollars, après avoir atteint 41.008 dollars, un plus bas depuis fin septembre).

"Pour l'instant, le bitcoin évolue en parallèle avec l'appétit pour le risque du marché", limité en ce début d'année, commente Mme Ozkardeskaya.

