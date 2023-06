Le dollar recule un peu à l'approche de la Fed

Le dollar baissait légèrement face à plusieurs autres grandes devises lundi, à la veille des données sur l'inflation aux Etats-Unis et à l'avant-veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 09H20 GMT (11H20 à Paris), le dollar cédait 0,25% face à l'euro, à 1,0776 dollar pour un euro, et 0,13% face à la livre, à 1,2587 dollar pour une livre.

Le marché des changes retient son souffle avant une semaine chargée: après l'inflation et la Fed, la Banque centrale européenne (BCE) se réunira jeudi et la Banque du Japon (BoJ) vendredi.

"Ces réunions interviennent peu de temps après celles de la Banque du Canada et la Banque de réserve d'Australie la semaine dernière, qui ont toutes deux remonté leurs taux", une surprise pour le marché, commente Patrick Munnelly, analyste chez TickMill.

Les banques centrales peinent à trouver l'équilibre entre des hausses de taux pour contrer l'inflation et le risque de plomber l'économie.

"Finir les cycles de resserrement monétaire nécessite de voir la demande reculer, ce qui n'est pas encore le cas", juge Geoffrey Hu, analyste chez BNY Mellon.

Une certaine incertitude plane donc sur les décisions des grandes banques centrales, même si "le marché intègre une chance de 25% d'une hausse des taux de la Fed", souligne Neil Wilson, analyste chez Finalto.

Mais "les données de l'inflation pourrait ébranler à nouveau les convictions des investisseurs si elle recule moins vite que prévu", ce qui pourrait pousser la Fed à monter ses taux, note Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

En zone euro, "la BCE est perçue comme s'apprêtant à lever ses taux avec une autre hausse anticipée en juillet, pour éviter que l'inflation ne s'installe en Europe", ajoute-t-elle.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

09H20 GMT 21H00 GMT