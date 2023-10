Le dollar recule malgré le bond des créations d'emplois aux Etats-Unis

Le dollar a battu en retraite vendredi, bien que les créations d'emplois aux Etats-Unis soient ressorties nettement au-dessus des attentes, les cambistes peinant à insuffler un élan à une devise américaine qui reste sur deux mois de gains.

Vers 19H50 GMT, le billet vert rendait 0,43% à la monnaie unique, à 1,0596 dollar pour un euro. Il cédait également 0,46% contre la devise britannique, à 1,2250 dollar pour une livre sterling.

Seul le yen s'est de nouveau retrouvé sous la pression du dollar, toujours pénalisé par l'écart abyssal entre les taux japonais et américains, ainsi que par l'engagement de la Banque du Japon à maintenir, jusqu'à nouvel ordre, sa politique monétaire très accommodante.

Le "greenback", l'un des surnoms de la monnaie américaine, avait initialement bondi à l'annonce de la création de 336.000 emplois en septembre aux Etats-Unis, soit quasiment le double des 170.000 attendus.

Les cambistes voyaient dans ce chiffre un argument de plus de nature à inciter la banque central américaine (Fed) à se montrer encore plus ferme sur le plan monétaire, ce qui serait favorable au dollar, qui a ainsi grimpé jusqu'à 1,0483 dollar pour un euro, avant de perdre brutalement de l'altitude et de tomber dans le rouge.

"Cela aurait dû booster le dollar", a réagi Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex. "Le fait qu'il ne soit pas capable de rester en hausse, qu'il ne s'apprécie pas malgré de bonnes nouvelles" pour l'économie américaine "nous dit quelque chose de la psychologie du marché."

"Le dollar a l'air fatigué", "épuisé" par deux mois qui l'ont vu prendre près de 8% face à l'euro et terrasser la plupart des autres grandes devises mondiales, fait valoir l'analyste.

L'impact du chiffre principal du rapport sur l'emploi a aussi été limité par le fait que l'augmentation des salaires a ralenti (4,2% sur un an contre 4,3% en août), ce qui va dans le sens d'une décélération de l'inflation.

"Nous en saurons plus lundi sur l'état de la tendance, (...) mais il semble que tous les actifs à risque aient trouvé un plancher", ce qui serait défavorable au dollar.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

19H50 GMT 21H00 GMT