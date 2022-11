Le dollar recule, le yuan attend un allégement de la politique sanitaire chinoise

Le dollar reculait mardi, le regain de l'appétit pour le risque pesant sur la devise considérée habituellement comme une valeur refuge, quand le yuan profitait également de l'espoir des investisseurs que la Chine assouplisse sa stricte politique sanitaire.

Vers 10H55 GMT (11H55 à Paris), le Dollar index, qui compare la devise américaine à un panier d'autres grandes monnaies, cédait 0,46% à 106,187 points.

Le billet vert perdait 0,34% face à la monnaie unique à 1,0375 dollar pour un euro.

Le dollar souffrait d'un "regain d'appétit pour le risque", explique l'analyste Lukman Otunuga, de Oanda, malgré les craintes persistantes du marché concernant l'évolution de la situation en Chine.

Les investisseurs scruteront cette semaine d'éventuels indices sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Toute indication laissant entendre que la lutte contre l'inflation est loin d'être terminé et que les taux pourraient encore grimper devrait soutenir le billet vert. Et réciproquement, tout signe de ralentissement de l'inflation devrait renforcer les attentes de l'adoption d'une approche moins agressive de la Fed en matière de taux et faire fléchir le dollar.

Du côté de la Chine, le yuan profitait d'un changement de sentiment des investisseurs, avec l'espoir d'un assouplissement de la très stricte politique sanitaire chinoise du zéro-Covid avec la montée des protestations.

Le yuan onshore, qui s'échange sur le marché intérieur chinois, montait de 0,54% face au dollar, à 7,1680 yuans.

Le yuan offshore, qui circule en dehors de Chine continentale et qui est échangé de manière plus libre que sur le marché intérieur, évoluait à 7,1821 yuans pour un dollar, gagnant 0,90%.

Une vague de manifestations aussi étendue que rarissime a déferlé ce week-end dans le pays, les protestataires exigeant l'arrêt des restrictions sanitaires draconiennes et réclamant davantage de libertés, un mois après la reconduction de Xi Jinping à la tête du pays.

"Peut-on réellement croire que le gouvernement chinois va faire un geste pour éteindre la vindicte populaire?", s'interroge Guillaume Dejean, de Western Union. "Ce n'est pas seulement une question de stratégie sanitaire mais d'idéologie politique sachant que Xi Jinping a très souvent vanté le modèle chinois face à la pandémie en comparaison des autres économies occidentales."

Mais selon l'analyste, "les marchés veulent quand même croire qu'un changement est possible", d'autant que de premiers assouplissements avaient été décidés concernant les mesures de contrôle des voyageurs étrangers.

