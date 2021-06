Le dollar recule face à l'euro après une audition de Powell

Le dollar reculait mardi face à l'euro et aux autres grandes monnaies après une audition parlementaire du patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a martelé son message sur le caractère temporaire de l'inflation américaine.

Le billet vert perdait 0,17% face à l'euro, à 1,1939 dollar pour un euro vers 20H50 GMT.

Le dollar index, qui mesure la devise américaine face à un panier d'autres devises, cédait 0,19%.

M. Powell a de nouveau affirmé qu'il n'était pas inquiet par l'accélération rythme de l'inflation aux Etats-Unis et que celle-ci n'avait pas vocation à durer.

"Une partie importante, voire l'intégralité, de l'inflation vient de secteurs qui sont directement touchés par la réouverture de l'économie", a affirmé M. Powell.

"On s'attend donc à ce que les prix cessent de grimper et même à ce qu'il y ait un repli une fois que ces situations se seront résolues d'elles-mêmes", a ajouté le président de la Fed.

Après une réunion de politique monétaire de la Fed mercredi dernier, le billet vert avait grimpé: l'institution s'était montrée plus inquiète de la hausse de l'inflation et ses membres avaient avancé leur calendrier sur de possibles hausses des taux directeurs, ce qui rendrait le dollar plus attractif.

"Une grande partie des paris à la baisse sur le dollar ont disparu dans les derniers jours, mais la hausse semble s'essouffler", commente Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

"Les investisseurs commencent à digérer que les discussions sur la fin du programme de rachats d'actifs et la possibilité de hausse des taux concernent le rééquilibrage d'un calendrier, plutôt qu'une possible réaction immédiate de la Fed", a ajouté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

De son côté, la livre britannique remontait après avoir reculé face au dollar (+0,09% à 1,3947 dollar pour une livre) et était stable face à l'euro (+0,02% à 85,56 pence pour un euro).

L'emprunt public du Royaume-Uni a atteint 24,3 milliards de livres le mois passé, soit le deuxième plus haut niveau jamais enregistré pour ce mois de l'année, mais a très nettement reculé par rapport à mai 2020, a indiqué l'Office national des Statistiques.

"L'emprunt public va probablement rester élevé sur les prochains mois", prévient M. Hewson, qui juge la réaction du marché "modérée".

Du côté du bitcoin, la cryptomonnaie remontait en fin de journée après avoir chuté sous les 30.000 dollars pour la première fois depuis janvier sous l'effet des mesures de Pékin pour réguler un marché décentralisé. La devise virtuelle montait de 1,2%, à 32.612 dollars.

---------------------------------