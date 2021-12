Le dollar recule face à l'euro après la fermeté attendue de la Fed

Le dollar américain reculait mercredi face à l'euro après ses gains de la veille et l'attitude plus ferme de la Banque centrale américaine (Fed) face à l'inflation, une prise de position déjà intégrée par les marchés.

Vers 21H30 GMT, le dollar cédait 0,31% à 1,1294 dollar pour un euro.

La Banque centrale a décidé de doubler son rythme de réduction des achats d'actifs. Le ralentissement progressif de ces injections de liquidités, débuté en novembre, devait en effet, se terminer initialement en juin.

Cela lui permettra ensuite de relever ses taux directeurs, maintenus mercredi dans la fourchette de 0 à 0,25%. La majorité des membres du Comité monétaire prévoit trois hausses de taux d'un quart de point de pourcentage en 2022.

Enfin, la Banque centrale a définitivement ôté de son communiqué le fait qu'elle considérait l'inflation comme "provisoire".

Au lieu de se renchérir à l'idée de futures hausses des taux d'intérêt, le billet vert a fléchi.

Selon Joe Manimbo de Western Union, "la fermeté de la Fed était déjà prise en compte par le marché". "On assiste à la dynamique où les opérateurs achètent la rumeur et vendent après l'événement" (célèbre expression de marché "buy the rumor sell the news"), a ajouté l'analyste.

Depuis le début du mois, le billet vert s'était renchéri face à la monnaie unique européenne (+0,6%), sans renouer avec son plus haut depuis juin 2020 atteint le 24 novembre à 1,1186 dollar.

Pour Joe Manimbo, malgré l'optimisme de Jerome Powell qui a décrit une "très forte économie", les investisseurs sur les marchés des changes restent préoccupés par les incertitudes "concernant l'impact du variant Omicron et des futures hausses de taux sur la croissance".

"D'ordinaire, on aurait dû assister à un joli bond des rendements sur les bons du Trésor, mais là, on voit beaucoup de prudence face aux perspectives", a-t-il ajouté. Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans ont seulement légèrement grimpé à 1,46% contre 1,44% la veille.

De son côté, la livre britannique prenait 0,24% à 1,3263 dollar pour une livre. L'inflation au Royaume Uni a bondi à 5,1% sur un an en novembre, se hissant à son plus haut niveau en plus de dix ans.

Jusqu'à présent, la Banque d'Angleterre (BoE) tablait sur une inflation qui dépasserait 5% seulement en avril, selon les estimations d'un de ses gouverneurs adjoints.

"La BoE va être sous pression et devra établir des plans clairs" pour resserrer sa politique monétaire et limiter l'inflation "même si elle ne remonte pas ses taux demain", estime Joshua Mahony, analyste chez IG.

La BCE tient sa réunion de politique monétaire jeudi.

