Le dollar recule encore avant plusieurs banques centrales et l'emploi américain

Le dollar américain baissait à nouveau mardi, peinant à poursuivre sa montée en flèche de janvier avant plusieurs événements macroéconomiques dans la semaine: plusieurs réunions de banques centrales, dont la BCE et l'emploi américain.

Vers 10H25 GMT (11H25 à Paris), le dollar cédait 0,27% face à l'euro, à 1,1266 dollar.

"Le dollar marque une pause et reprend son souffle, c'est une réaction assez banale à la vigueur de la devise récemment", note Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

La devise américaine a profité du ton plus déterminé de la Réserve fédérale (Fed), qui a signalé qu'elle comptait remonter ses taux en mars et pourrait le faire à plusieurs reprises au fil de l'année.

Le pari risqué de miser sur le dollar, vu le niveau élevé du billet vert, l'est d'autant plus que plusieurs banques centrales se réunissent cette semaine, dont la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi.

Les cambistes estiment que la BCE devrait opter pour le statu quo, tandis que la BoE pourrait remonter ses taux pour la deuxième fois consécutive.

Du côté de la zone euro, les investisseurs guetteront "tout changement de rhétorique de la présidente de la BCE Christine Lagarde", que ce soit sur le fait qu'une hausse des taux est "très improbable" en 2022, ou sur l'inflation "transitoire", détaille Holger Schmieding, analyste chez Berenberg.

La banque centrale d'Australie (RBA) a ouvert le bal mardi en mettant un terme à son programme de rachats d'actifs (quantitative easing ou QE) mais n'a pas signalé clairement qu'une hausse des taux était à attendre dans l'année.

"La principale raison pour laquelle la RBA est prête à patienter avant de remonter les taux, c'est qu'elle estime toujours que la hausse des salaires n'a pas encore atteint un niveau qui lui permettrait d'atteindre son objectif d'inflation durablement", explique Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Le dollar australien s'appréciait de 0,26% face au dollar américain à 1,4114 dollar australien.

--------------------------------