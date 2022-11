Le dollar recule encore, affaibli par des indicateurs et la Fed

Le dollar a de nouveau cédé du terrain mercredi, après la publication d'indicateurs américains mitigés et du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed), qui confirme une possible décélération du resserrement monétaire imminente.

Vers 21H20 GMT, le billet vert rendait 0,90% à la monnaie unique, à 1,0397 dollar pour un euro. Il se repliait encore plus nettement face à la livre, au yen et au franc suisse.

La devise britannique est montée mercredi jusqu'à 1,2081 dollar, pour la première fois depuis mi-août, avant le bref passage de Liz Truss au poste de Premier ministre du Royaume-Uni et la crise financière qui l'a accompagné.

Selon le compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed, début novembre, une majorité de ses membres a jugé qu'un ralentissement du rythme de hausse du taux directeur "serait bientôt opportun".

Parmi les raisons de cette possible inflexion a été évoquée l'effet sur l'économie américaine des relèvements de taux déjà effectués cette année.

"Il ne s'agit pas du +pivot+ que le marché attend, mais cela représente une transition importante en matière de politique monétaire", a réagi Quincy Krosby, de LPL Financial.

Les opérateurs s'attendent à une hausse d'un demi-point de pourcentage du taux de la Fed lors de sa dernière réunion de l'année, mi-décembre, ce qui le porterait à une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%.

Les taux obligataires se sont détendus, privant de soutien le "greenback", l'un de surnoms du dollar. Le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans est tombé à 3,69%, contre 3,75% la veille.

Même si les banquiers centraux américains ont reconnu que le taux directeur irait probablement plus haut, en fin de cycle, qu'ils ne le prévoyaient en septembre, ce compte-rendu "n'était pas aussi offensif que ce qui était attendu", a commenté Brad Bechtel, de Jefferies.

Pour lui, cette impression a joué contre le dollar, de même que les indicateurs macroéconomiques publiés en début de journée.

Les cambistes ont particulièrement retenu la hausse plus importante que prévu des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que deux indicateurs d'activité PMI, qui ont montré une contraction beaucoup plus marquée qu'attendu à la fois dans les services et l'industrie manufacturière en novembre.

Dans le même temps, l'indice composite PMI en zone euro est lui ressorti au-dessus des attentes.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

21H20 GMT 22H00 GMT