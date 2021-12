Le dollar recule avec le retour de l'appétit pour le risque

Le dollar américain reculait mercredi, notamment face à l'euro, pénalisé par le regain d'appétit pour les actifs à risque alors que les inquiétudes sur le variant Omicron s'estompaient.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro prenait 0,16% à 1,1285 dollar pour un euro.

Le billet vert avait notamment profité récemment de son statut de valeur refuge alors que les investisseurs s'inquiétaient de la propagation du variant Omicron à travers le monde.

Mais a priori, ce nouveau variant du Covid-19 n'est pas plus dangereux que le Delta et les vaccins sont a priori efficaces, ont déclaré à l'AFP des scientifiques de l'OMS et de la Maison Blanche.

"Le dollar américain s'est replié avec le recul des craintes sur Omicron et la reprise d'un marché tablant sur une reprise mondiale rapide", a commenté Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Les investisseurs attendaient par ailleurs une série de réunion de banques centrales la semaine prochaine, avec la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE).

La banque centrale d'Australie (RBA) s'est, elle, réunie mardi, et a décidé de maintenir sa politique monétaire très souple, mais s'est montrée confiante sur les perspectives économiques et a promis d'étudier le futur de son programme de rachats d'actifs en février.

Le dollar australien, qui avait déjà gagné du terrain mardi, poursuivait sa hausse mercredi (+0,18% face au billet vert à 1,4021 dollar australien pour un dollar américain).

Mercredi, c'est au tour de la banque centrale du Canada de se réunir.

"La Banque a déjà mis un terme à son programme de rachats d'actifs en octobre" et "il est peu probable qu'une orientation forte soit donnée sur une future hausse des taux vu l'incertitude causée par Omicron", estime Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

"Mais les marchés tablent déjà sur une hausse en mars", ajoute-t-il. Le dollar canadien prenait mercredi 0,11% face au billet vert, à 1,2627 dollar canadien pour un dollar américain.

