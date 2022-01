Le dollar recule avant les chiffres sur l'emploi américain

Le dollar américain reculait mercredi face à l'euro après un début d'année en hausse marquée, les investisseurs prenant une pause avant un rapport sur l'emploi américain et les minutes de la Fed.

Vers 10H10 GMT (11H10 à Paris), le billet vert cédait 0,22% à 1,1312 dollar pour un euro.

L'enquête de la firme de services aux entreprises ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé américain pour décembre sera publiée à 13H15 GMT.

Les données d'ADP précèdent les chiffres officiels de vendredi, "qui seront utilisés pour déterminer quelle marge d'amélioration il reste au marché du travail avant d'atteindre le plein emploi visé par la Fed", la Réserve fédérale américaine, commente Han Tan, analyste chez Exinity Group.

La Fed a signalé lors de sa dernière réunion qu'elle allait agir en 2022 en remontant ses taux directeurs pour limiter l'inflation, mais les a maintenus pour l'instant à des niveaux très bas pour éviter d'étouffer l'économie en pleine reprise.

A 19H00 GMT, la Fed partagera également les minutes de sa dernière réunion.

Elles "seront décortiquées par les investisseurs, avides d'y trouver des indices sur le moment où la Banque centrale américaine compte remonter ses taux", a expliqué Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

"Si les minutes de la Fed et le rapport de vendredi suggèrent qu'une hausse des taux est possible dès mars, cela profiterait au dollar et pèserait sur l'or", a prévenu M. Tan.

Le métal, valeur refuge, continuait mercredi son rebond (+0,24% à 1.819 dollars) après avoir subi un petit plongeon sur la première séance de l'année lundi, souffrant de l'appétit pour le risque du marché.

